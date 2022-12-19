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Тамбовская швейная фабрика «Феникс» получила 20 млн рублей на расширение производства

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Тамбовской области (ФРП) одобрил выделение 20 млн руб. льготного займа мичуринской швейной фабрике «Феникс» на расширение производства специализированной одежды и снаряжения. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

На выделенные средства фабрика приобретет оборудование. Предприятие планирует увеличить выпуск одежды и экипировки «с инновационными технологическими свойствами»: для медиков МЧС, работников охранных и ведомственных структур, а также «спортсменов-экстремалов». «Расширение производственных мощностей позволит не только увеличить объем уже выпускаемого ассортимента продукции, но также разработать и запустить новые виды, в том числе по линии импортозамещения», — отметили в пресс-службе. В течение пяти лет планируется создать 37 рабочих мест. Объем налогов в бюджеты всех уровней вырастет на 66,8 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Швейная фабрика Феникс» зарегистрировано в Тамбовской области в июне 2020 года для производства «прочей» верхней одежды. Уставный капитал — 500 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 20,9 млн руб., чистая прибыль — 9,5 млн. Гендиректором и владельцем 75% является Андрей Нечепорук. Еще 25% принадлежит Екатерине Корневой. Господин Нечепорук также управляет и владеет тамбовским ООО «Твердосплавные технологии», которое занимается «производством инструмента».

В 2022 году в ФРП было направлено более 150 млн руб. на льготное финансирование. Уже четыре предприятия воспользовались займами на общую сумму 121 млн. ФРП предоставляет займы на пять лет по ставки 1% в первые три года и 3% в последующие.

О том, как местные предприятия переориентируются на нужды армии, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Специальная бизнес-операция».

Александр Прытков

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