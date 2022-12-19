В Петербурге стартовал сезон бесплатных «лыжных стрел»

В Санкт-Петербурге 18 декабря стартовал новый сезон бесплатных пригородных поездов до популярных пригородных локаций для катания на лыжах. Электрички будут курсировать на протяжении всей зимы, сообщает пресс-служба городского Комитета по физической культуре и спорту.

Первые в сезоне поезда отправились до Орехово и Шапок. С 25 декабря также откроется маршрут с Финляндского вокзала до Токсово. Билеты на «лыжные стрелы» можно получить в районных Центрах физической культуры и спорта Петербурга по месту регистрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК, дочерняя компания ОАО «РЖД») и петербургский комитет по транспорту открыли тактовое движение электричек между Петербургом и Павловском. Ведомство также рассматривает возможность организации аналогичного режима движения пригородных поездов на Балтийском, Выборгском и Гатчинском направлениях.

Подробнее — в материале «Железная дорога въезжает в интервал».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте