Железная дорога въезжает в интервал

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК, дочерняя компания ОАО «РЖД») и городской комитет по транспорту рассматривают возможность организации тактового движения (через равные интервалы времени) пригородных поездов на Балтийском, Выборгском и Гатчинском направлениях. Эксперты считают, что эту практику можно было бы распространить и на близлежащие города Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом СЗППК перевезла около 26 млн пассажиров — на 30% больше, чем за лето 2021 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Летом СЗППК перевезла около 26 млн пассажиров — на 30% больше, чем за лето 2021 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Накануне глава комитета Валентин Енокаев на торжественной церемонии открытия тактового движения «Санкт-Петербург — Павловск» сообщил, что новыми направлениями могут стать Ораниенбаумское и Выборгское, а также Красное Село. «Мы сейчас ведем активную работу по интеграции пригородного пассажирского сообщения в систему городского общественного транспорта. Тактовое движение — первый шаг в этом направлении»,— сказал господин Енокаев.

Пресс-служба АО «СЗППК» со ссылкой на слова генерального директора Артема Мирона сообщила, что в планах компании открытие тактового движения в Ораниенбаум, Зеленогорск и Красное Село. «Павловское направление поможет нам понять, где мы допустили ошибки, получить обратную связь от пассажиров, оценить спрос. Необходимо, чтобы новые направления имели территориальную принадлежность к Петербургу. В каждом есть свои нюансы. Где-то ходят "Сапсаны", где-то — грузовые поезда. Все это нужно учесть»,— отметил глава компании. По его словам, необходимость введения тактового движения вызвана ростом пассажиропотока: в целом на Павловском направлении он составил 17% год к году, при этом только на станции Шушары — 24%. Увеличение пассажиропотока на Балтийском направлении — 15%. По мнению господина Мирона, в условиях роста популярности внутреннего туризма спрос на перевозки в этих направлениях из Санкт-Петербурга будет только увеличиваться.

Летом СЗППК перевезла около 26 млн пассажиров — на 30% больше, чем за лето 2021 года, и на 1% больше, чем за лето рекордного для компании 2019 года. В целом, по данным компании, с начала года пригородными электропоездами перевезено более 75 млн человек — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тактовое движение электричек было открыто накануне на участке «Санкт-Петербург — Павловск». Дополнительно к существующему графику введены девять поездов (четыре утром и пять вечером) в Павловск и восемь (по четыре утром и вечером) в обратном направлении. В утренние и вечерние часы пик (с 7:00 до 9:30 и с 17:00 до 19:00) электрички будут ходить с интервалом в 10 минут, в предпиковые и послепиковые часы — через каждые 15 минут. Время в пути составит от 32 до 38 минут, что, по мнению инициаторов проекта, существенно меньше как по сравнению с автотранспортом (ориентировочно 45 минут), так и с городским транспортом (до 1,5 часов, в зависимости от ситуации на дороге).

Стоимость проезда — 55 рублей, в комфорт-классе — 57 рублей. Планируется внедрить единый билет для оплаты проезда на городском и в пригородном железнодорожном пассажирском транспорте, рассказал господин Енокаев. «Павловское направление — это полигон, на котором мы в том числе протестируем единый комбинированный билет. Полученный опыт мы затем используем для введения нового единого пересадочного тарифа»,— подтверждает господин Мирон.

«С точки зрения развития агломерации, тактовое движение стоит вводить не только на территории Санкт-Петербурга — то же Мурино, Коммунар и ряд иных городов можно было бы так же успешно вывозить электричками»,— отмечает главный редактор интернет-портала TransportSPb Владислав Булгаков. По его мнению, реализованный на Пушкинско-Павловском направлении проект пока тоже далек от идеала: «Тактовое расписание захватывает лишь часы пик, и длинные перерывы длиной в четыре часа — это никуда не годится для транспортной системы 7-миллионной агломерации». Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин также считает, что наличие разрывов в движении позволяет пока говорить только о псевдотактовом движении: «Но это абсолютно долгожданный проект, позволяющий интегрировать железную дорогу в городскую транспортную систему». По мнению эксперта, внедрение тактового движения на других направлениях тоже будет востребовано, поскольку эти территории развиваются и нуждаются в повышении уровня транспортной доступности: «Очевидно, что метро там не будет примерно никогда, и организация тактового движения электричек — самый доступный способ решения проблемы».

Вячеслав Калашников