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Коммерсантъ FM
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Mondi продал упаковочный бизнес в РФ группе «Готэк» за 1,6 млрд руб.

Австрийский производитель Mondi достиг соглашения о продаже упаковочного бизнеса в РФ группе компаний «Готэк». Три завода по переработки упаковки будут проданы за 1,6 млрд руб. Убыток для австрийской группы составит €70–80 млн (4,8–5,4 млрд руб.).

В сделку включены завод по производству гофрокартона и два завода по производству потребительских гибких материалов, говорится в пресс-релизе Mondi (.pdf). В соглашение не включен самый крупный актив компании — АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Mondi ожидает разрешение на его продажу структурам владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за €1,5 млрд (около 101,9 млрд руб.).

Утверждается, что продажа активов «Готэку» одобрена со стороны правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года.

Mondi называет «Готэк» ведущим производителем упаковки в РФ со штаб-квартирой в Москве. В группе работают 2,2 тыс. человек. Управляющая компания «Готэк» располагается в Москве, ее филиал — в Железногорске Курской области. В состав группы входят пять площадок по производстве упаковки — в Железногорске Курской области, Новомосковске Тульской области и Санкт-Петербурге.

Почему сделка Mondi о продаже сыктывкарского подразделения обсуждается всей лесной отраслью — в колонке Дмитрия Бутрина «Due diligence по обстоятельствам».

Леонид Уварчев

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