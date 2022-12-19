На Гавайях 36 человек пострадали при попадании самолета в зону турбулентности

36 человек с рейса Hawaiian Airlines из Феникса в Гонолулу пострадали при попадании самолета в зону турбулентности. 11 из них находятся в тяжелом состоянии. У них зафиксированы серьезные травмы головы, рваные раны, ушибы и потери сознания.

Самолет попал в зону турбулентности в 30 минутах от Гонолулу (столица штата Гавайи, США), передает The Associated Press. Служба неотложной помощи города сообщила, что в общей сложности были госпитализированы 20 человек. Девять из них находятся в «стабильном состоянии». По данным Hawaiian Airlines, в больницы были доставлены 13 пассажиров и три члена экипажа.

В общей сложности на самолете летели 278 пассажиров и и 10 членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в Гонолулу.

Леонид Уварчев