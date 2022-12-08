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Коммерсантъ FM
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Нефтегазовых акций прибыло

«СПБ биржа» открыла торги бумагами «Казмунайгаза»

На «СПБ бирже» начали торговаться акции компании из еще одной «дружественной» страны — «Казмунайгаза». Накануне компания завершила IPO, рассчитанное прежде всего на местных инвесторов, но при участии и российских. По мере расширения списка торгуемых на бирже бумаг казахстанских компаний и увеличения ликвидности интерес к ним начнут проявлять и портфельные менеджеры, говорят эксперты.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На «СПБ бирже» начались торги акциями «Казмунайгаза» (КМГ) — ведущей нефтегазовой компании Казахстана и эмитента из «дружественной» страны. До сих пор на бирже были доступны только «дружественные» гонконгские акции (см. “Ъ” от 6 декабря). Такие бумаги без ограничений могут покупать неквалифицированные инвесторы, тогда как акции, депозитарные расписки и облигации эмитентов из США и Европы без ограничений доступны лишь квалифицированным инвесторам.

58,38 миллиона тенге

составил объем операций с акциями «Казмунайгаза» на «СПБ бирже» в первый день торгов.

«Казмунайгаз» днем ранее завершил IPO с листингом на казахстанских биржах AIX и KASE. Инвесторам были проданы 3% акций по цене 8,4 тыс. тенге в целом на 153,8 млрд тенге (около $330 млн). Порядка 96% аллокации пришлось на казахстанских инвесторов, розничных и институциональных. По словам аналитика Freedom Finance Global Данияра Оразбаева, инвесторы из 30 стран купили акции на 6,6 млрд тенге. В размещении участвовали и российские игроки, такую возможность предоставили, в частности, БКС и «Тинькофф Инвестиции». В компаниях не стали раскрывать объемы спроса.

Торги акциями начались в РФ и Казахстане одновременно. Причем на «СПБ бирже» в начале торгов котировки колебались в диапазоне 7,66–8,98 тыс. тенге. По итогам дня цена остановилась на отметке 8,6 тыс. тенге (на 2,3% выше цены размещения). Объем торгов составил чуть менее 60 млн тенге. На бирже KASE объем превысил 4 млрд тенге, а цена на закрытие составила 8,3 тыс. тенге (на 1,1% ниже).

Допуск к торгам на российских площадках ценных бумаг компаний из дружественных стран позитивен для российских инвесторов, которые в настоящее время сильно ограничены в инвестиционных возможностях.

«Акции КМГ номинированы в тенге, и у инвесторов нет санкционных рисков, в отличие от долларовых бумаг»,— отмечает Данияр Оразбаев. Инвестиции в КМГ могут быть рассмотрены как вариант географической диверсификации портфеля вне РФ, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Акции нефтекомпании могут быть интересны частным инвесторам, которые хотят получить выгоду от благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке, но в полной мере не могут воспользоваться на российском рынке из-за ограничений на поставку товаров и высокую налоговую нагрузку. «КМГ продолжает публиковать регулярную отчетность. Вкупе с новой дивидендной политикой это повышает прогнозируемость доходности для инвестора»,— считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Впрочем, отмечает Дмитрий Скрябин, компания по цене размещения не выглядит дешевой: по прогнозам на 2023 год, отношение EV/EBITDA составляет 3, P/E — 3,2 (тогда как акции ЛУКОЙЛа торгуются дешевле).

«Большая часть стоимости компании — в успешности реализации новых мегапроектов, которые составляют 2/3 общей добычи. Но отсутствие операционного и акционерного контроля над крупнейшими проектами создает риски получения дивидендов от них. Кроме того, возможный рост CAPEX существенным образом меняет финансовую модель и оценку компании»,— указывает господин Скрябин.

Мосбиржа импортозамещает Bloomberg

Участники рынка не исключают того, что в ближайшем будущем на бирже появятся и другие казахстанские компании. По мнению Данияра Оразбаева, стоит ожидать размещения на «СПБ бирже» обыкновенных акций Kaspi.kz (сейчас торгуются в виде депозитарных расписок) и «Казатомпрома» (ранее торговались в виде расписок). К тому же он не исключает новых IPO и SPO национальных компаний, которые входят в фонд «Самрук-Казына» и которые могут привлечь российских инвесторов. «Среди потенциальных размещений называют следующие компаний: авиакомпания Air Astana, оператор электрических сетей KEGOC и железнодорожный оператор "Казахстан темир жолы"»,— перечисляет господин Оразбаев.

По мере расширения числа и роста ликвидности торгуемых на «СПБ бирже» казахстанских компаний интерес к ним будут проявлять портфельные управляющие. Но пока, отмечает менеджер крупной российской УК, «ликвидность и инфраструктурные риски не позволяют говорить о перспективах создания новых инструментов».

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова

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