ЕС обсудит снижение предлагаемого лимита цен на газ до €188 за 1 МВт•ч

Государства—члены Евросоюза (ЕС) обсудят потолок цен на газ, который почти на треть ниже, чем первоначальное предложение. Правительство Чехии, председательствующее в ЕС, предложило снизить потолок до €188 за 1 МВт•ч по сравнению с €275, предложенными Еврокомиссией в прошлом месяце, сообщает Bloomberg.

Предложение будет обсуждаться министрами энергетики на встрече 19 декабря. Согласно предложению Чехии, так называемый механизм коррекции газового рынка заработает, когда контракты на месяц вперед или на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят €188 за 1 МВт•ч в течение трех дней. При этом разница с заранее определенной ценой на СПГ должна превышать €35.

15 декабря саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ.

Ранее Politico сообщало, что ограничения грозят сделать крупнейшую мировую биржу ICE «нежизнеспособной». К идее потолка цен на газ, в частности, крайне негативно относилось правительство Нидерландов.

Мария Федотова