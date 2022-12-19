ЛУКОЙЛ не отпускает «Надежду»

Как стало известно “Ъ”, Минприроды отказалось повторно рассматривать заявку ЛУКОЙЛа на участок «Надежда» на Балтике в прежнем виде после того, как правительство ее вернуло в министерство. Вместо этого Минприроды предложило компании отправить в Роснедра обосновывающие материалы с изменением границ участка, чтобы исключить возможность нанесения вреда нацпарку «Куршская коса». Новый приказ об охранной зоне нацпарка вступил в силу лишь в этом году, что стало поводом для отказа компании в лицензии. По мнению юристов, после отправки новых документов ЛУКОЙЛу будут необходимы новые согласования с ведомствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минприроды считает, что ЛУКОЙЛ вправе повторно отправить заявку в Роснедра на предоставление участка «Надежда» в Балтийском море, уточнив границы участка. Об этом сообщается в письме замглавы Минприроды Дмитрия Тетенькина в адрес нефтекомпании, его содержание пересказывают собеседники “Ъ” в отрасли. Из документа следует, что ЛУКОЙЛ должен представить в агентство обосновывающие материалы и скорректировать границы участка, чтобы они не накладывались на охранную зону нацпарка «Куршская коса».

Дело в том, что проект распоряжения о предоставлении ЛУКОЙЛу участка «Надежда» был направлен Минприроды в правительство в августе 2021 года и согласован со всеми профильными ведомствами, а приказ об охранной зоне нацпарка «Куршская коса» был зарегистрирован в Минюсте лишь в сентябре 2022 года. ЛУКОЙЛ в течение шести лет добивается получения лицензии на «Надежду», находящуюся в пределах 12 миль от берега (территориальное море), правила предоставления таких лицензий вступили в силу в 2020 году.

Письмо Минприроды было направлено в ответ на ноябрьское обращение главы ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева, в котором он просил вице-премьера Викторию Абрамченко поддержать «возобновление работы над проектом распоряжения» о предоставлении нефтекомпании участка «Надежда». ЛУКОЙЛ обратился в правительство после того, как осенью оно без объяснений причин вернуло проект распоряжения в Минприроды (см. “Ъ” от 11 октября). В секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили “Ъ” получение письма ЛУКОЙЛа. Там пояснили, что ранее документы были возвращены в Минприроды, так как при принятии решения о выделении участка необходимы заключения об исключении вероятности нанесения ущерба Куршской косе. Комментарий ЛУКОЙЛа и Минприроды получить не удалось.

ЛУКОЙЛ — единственная компания, кто разрабатывает морские месторождения на Балтике. В 2021 году там было добыто 216 тыс. тонн нефти. В 2023–2025 годах ЛУКОЙЛ планирует пробурить две скважины на участках «Балтийский» и D6-южный, а также ввести в разработку D33.

Согласно приказу Минприроды России от 27 апреля 2022 года №306, охранная зона образована в прилегающей к западному побережью Куршской косы части 12-мильной зоны внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, отмечает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. При этом правила создания охранных зон устанавливают лишь минимальные размеры охранной зоны национальных парков — 1 км, не ограничивая ее максимальный размер. При определении границ охранной зоны и установлении ее режима Минприроды должно было учесть нахождение на территории, планируемой для создания охранной зоны, месторождений и проявлений полезных ископаемых, отмечает юрист. По его мнению, при создании охранной зоны Минприроды не могло не знать о существовании спорного месторождения. В случае если наложение границ будет подтверждено в установленном порядке, полагает он, возникает вопрос об обоснованности и правомерности создания охранной зоны в утвержденных Минприроды текущих границах и режиме. Изменение обосновывающих материалов и корректировка границ испрашиваемого участка недр потребуют внесения изменений в указанные проекты, отмечает господин Никитин: вероятно, это станет основанием для направления измененных проектов на новое согласование профильных ведомств.

Дмитрий Козлов