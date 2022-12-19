Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛУКОЙЛ не отпускает «Надежду»

Компания пытается вновь побороться за участок на Балтике

Как стало известно “Ъ”, Минприроды отказалось повторно рассматривать заявку ЛУКОЙЛа на участок «Надежда» на Балтике в прежнем виде после того, как правительство ее вернуло в министерство. Вместо этого Минприроды предложило компании отправить в Роснедра обосновывающие материалы с изменением границ участка, чтобы исключить возможность нанесения вреда нацпарку «Куршская коса». Новый приказ об охранной зоне нацпарка вступил в силу лишь в этом году, что стало поводом для отказа компании в лицензии. По мнению юристов, после отправки новых документов ЛУКОЙЛу будут необходимы новые согласования с ведомствами.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минприроды считает, что ЛУКОЙЛ вправе повторно отправить заявку в Роснедра на предоставление участка «Надежда» в Балтийском море, уточнив границы участка. Об этом сообщается в письме замглавы Минприроды Дмитрия Тетенькина в адрес нефтекомпании, его содержание пересказывают собеседники “Ъ” в отрасли. Из документа следует, что ЛУКОЙЛ должен представить в агентство обосновывающие материалы и скорректировать границы участка, чтобы они не накладывались на охранную зону нацпарка «Куршская коса».

Дело в том, что проект распоряжения о предоставлении ЛУКОЙЛу участка «Надежда» был направлен Минприроды в правительство в августе 2021 года и согласован со всеми профильными ведомствами, а приказ об охранной зоне нацпарка «Куршская коса» был зарегистрирован в Минюсте лишь в сентябре 2022 года. ЛУКОЙЛ в течение шести лет добивается получения лицензии на «Надежду», находящуюся в пределах 12 миль от берега (территориальное море), правила предоставления таких лицензий вступили в силу в 2020 году.

Письмо Минприроды было направлено в ответ на ноябрьское обращение главы ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева, в котором он просил вице-премьера Викторию Абрамченко поддержать «возобновление работы над проектом распоряжения» о предоставлении нефтекомпании участка «Надежда». ЛУКОЙЛ обратился в правительство после того, как осенью оно без объяснений причин вернуло проект распоряжения в Минприроды (см. “Ъ” от 11 октября). В секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердили “Ъ” получение письма ЛУКОЙЛа. Там пояснили, что ранее документы были возвращены в Минприроды, так как при принятии решения о выделении участка необходимы заключения об исключении вероятности нанесения ущерба Куршской косе. Комментарий ЛУКОЙЛа и Минприроды получить не удалось.

ЛУКОЙЛ — единственная компания, кто разрабатывает морские месторождения на Балтике. В 2021 году там было добыто 216 тыс. тонн нефти. В 2023–2025 годах ЛУКОЙЛ планирует пробурить две скважины на участках «Балтийский» и D6-южный, а также ввести в разработку D33.

Согласно приказу Минприроды России от 27 апреля 2022 года №306, охранная зона образована в прилегающей к западному побережью Куршской косы части 12-мильной зоны внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, отмечает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. При этом правила создания охранных зон устанавливают лишь минимальные размеры охранной зоны национальных парков — 1 км, не ограничивая ее максимальный размер. При определении границ охранной зоны и установлении ее режима Минприроды должно было учесть нахождение на территории, планируемой для создания охранной зоны, месторождений и проявлений полезных ископаемых, отмечает юрист. По его мнению, при создании охранной зоны Минприроды не могло не знать о существовании спорного месторождения. В случае если наложение границ будет подтверждено в установленном порядке, полагает он, возникает вопрос об обоснованности и правомерности создания охранной зоны в утвержденных Минприроды текущих границах и режиме. Изменение обосновывающих материалов и корректировка границ испрашиваемого участка недр потребуют внесения изменений в указанные проекты, отмечает господин Никитин: вероятно, это станет основанием для направления измененных проектов на новое согласование профильных ведомств.

Дмитрий Козлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...