Специализация «ликвидатор»

После ликвидации в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири (см. “Ъ” от 3 августа) в афганской провинции Пактика произошла загадочная гибель сразу трех руководителей пакистанской группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещена в РФ). Среди убитых — лидер пакистанских талибов Омар Халид Хорасани, за которым много лет охотились спецслужбы США, предлагая за его голову $3 млн. Судя по всему, устранение главных врагов Америки стало результатом резкой активизации контактов между спецслужбами США и Пакистана. После длительного периода охлаждения в отношениях Вашингтона и Исламабада Пакистан возвращается в орбиту американской политики как ключевой союзник США в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Goran Tomasevic/File Photo, Reuters Фото: Goran Tomasevic/File Photo, Reuters

Враги Пакистана и США

Сразу три лидера радикальной группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, «Движение талибов Пакистана») были ликвидированы на юго-востоке Афганистана, в провинции Пактика. В машине, взлетевшей на воздух поздно вечером в воскресенье, находились члены руководства пакистанских талибов Омар Халид Хорасани, Муфтий Хассан и Хафиз Даулат Хан, которые еще в 2014 году в числе ряда других руководителей ТТП присоединились к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Самым известным среди погибших оказался один из основателей «Движения талибов Пакистана» Омар Халид Хорасани, включенный США в список разыскиваемых международных террористов. В 2015 году в приграничной с Пакистаном афганской провинции Нангархар на него было совершено покушение — в результате удара с беспилотника он получил серьезное ранение, но выжил.

Подтвердившая в понедельник гибель трех своих руководителей группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» сразу же поставила под сомнение официальную версию о том, что их машина подорвалась на мине. «Они ехали в автомобиле в провинции Пактика, где погибли в результате таинственного взрыва. Мы получили тела и расследуем, были ли они убиты в результате удара с беспилотника или взрыва самодельного взрывного устройства»,— заявил представитель ТТП, которого цитирует пакистанская газета Dawn.

Одновременно стало известно о контактах Омара Халида Хорасани с представителями пакистанских властей — они вели в Кабуле переговоры о перемирии. Напомним, что запрещенная в Пакистане и действующая в приграничных афганских провинциях «Техрик-и-Талибан Пакистан» ведет многолетнюю борьбу против США и Пакистана.

В апреле этого года, после прихода к власти в Пакистане нового премьер-министра Шахбаза Шарифа, Исламабад потребовал от правительства талибов в Кабуле принять жесткие меры в отношении ТТП, заявив о том, что больше не намерен терпеть совершаемые «Движением талибов Пакистана» трансграничные террористические атаки. Однако переговоры, в которых участвовал Омар Халид Хорасани, топтались на месте.

Уже во вторник — всего через два дня после ликвидации трех членов руководства ТТП — в приграничной с Афганистаном пакистанской провинции Северный Вазиристан в результате подрыва смертника погибли четверо пакистанских военных.

Как заявила Пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR), нападение на военных осудили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Шахбаз Шариф. «Спецслужбы начали расследование, чтобы выяснить подробности о террористе-смертнике и его кураторах»,— говорится в сообщении ISPR.

Исламабад переводит стрелки

Загадочная гибель в афганской глубинке сразу трех руководителей группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» произошла вскоре после того, как 30 июля в Кабуле был ликвидирован лидер террористической организации «Аль-Каида» Айман аз-Завахири, гибель которого также оставила много вопросов. Как следует из заявления администрации США, главарь «Аль-Каиды», который руководил ею после ликвидации в 2011 году в Пакистане Осамы бен Ладена, был уничтожен в своем доме двумя ракетами Hellfire, выпущенными с беспилотника. Как сообщила со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США газета The Wall Street Journal, аз-Завахири перебрался в Кабул осенью прошлого года и проживал рядом с домом и. о. главы МВД Афганистана Сираджуддина Хаккани.

Осудившее атаку движение «Талибан» (запрещено в РФ), с которым не согласовывался удар, сообщило о том, что не располагает данными о пребывании аз-Завахири в Афганистане. Талибы также поставили под сомнение официальную версию Белого дома.

«Мы не нашли никакого тела на месте, которое подверглось удару американского беспилотника»,— сделал обескураживающее заявление в прошлую субботу официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

В связи с этим в конце прошлой недели сразу в нескольких провинциях Афганистана прошли антиамериканские демонстрации под лозунгами «Долой США», «Джо Байден, перестань врать», «Джо Байден лжет, что убил Аймана аз-Завахири».

На фоне попыток усомниться в ликвидации в Кабуле лидера «Аль-Каиды» пакистанские СМИ стали активно раскручивать версию о «киргизском следе» в ракетном ударе в Кабуле. Газета Dawn и ряд других изданий сообщили о том, что американский беспилотник якобы был запущен с бывшей авиабазы ВС США, размещавшейся в международном аэропорту Манас в Бишкеке. Если следовать этой версии, убийство Аймана аз-Завахири стало результатом взаимодействия США с Киргизией, входящей в Организацию договора о коллективной безопасности.

Однако предпринимаемые в Исламабаде попытки вписать Бишкек в плетущуюся вокруг Афганистана сложную американо-пакистанскую интригу и «перевести стрелки» на Киргизию в истории ликвидации Аймана аз-Завахири уже вызвали официальное опровержение киргизской стороны. «Данная информация не соответствует действительности и является ложной»,— заявили в минувшую субботу в МИД Киргизии, указав на то, что Центр транзитных перевозок в аэропорту Манас прекратил свою деятельность в 2014 году. «В настоящее время американские или другие иностранные военные на территории аэропорта не присутствуют и какой-либо деятельности не ведут»,— сообщили в МИД Киргизии.

Таким образом, наиболее вероятным местом в регионе, из которого был запущен американский беспилотник, уничтоживший Аймана аз-Завахири, остается Пакистан.

Куда ведут следы

Обращает на себя внимание, что именно в день ракетного удара в Кабуле главнокомандующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва, который считается едва ли не теневым лидером страны, провел телефонный разговор с командующим Центральным командованием Соединенных Штатов (US CENTCOM) генералом Майклом Эриком Куриллой.

«Пакистан высоко ценит сотрудничество с США и искренне надеется на укрепление взаимовыгодных многоплановых отношений»,— заявил американскому коллеге генерал Баджва.

Как следует из официального сообщения пакистанского военного командования, «командующий Центральным командованием США признал профессионализм пакистанских вооруженных сил, высоко оценил роль Пакистана в региональной стабильности и пообещал сыграть свою роль для дальнейшего улучшения сотрудничества с Пакистаном на всех уровнях».

Пакистанское государственное агентство Associated Press of Pakistan (APP) со ссылкой на источники в пакистанской армии сообщило: все тот же генерал Баджва за несколько дней до этого провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. По сообщению APP, пакистанский главком призвал Белый дом и Минфин США подтолкнуть МВФ к скорейшему предоставлению Исламабаду кредита в размере $1,2 млрд.

Резкое сближение США и Пакистана, одним из главных архитекторов которого выступает генерал Баджва, происходит менее чем через полгода после состоявшегося в день начала российской спецоперации на Украине визита в Москву премьер-министра Имрана Хана.

Известный своими антиамериканскими настроениями, вскоре после возвращения домой Имран Хан был скоропостижно смещен со своей должности, после чего заявил о том, что стал жертвой «внешнего заговора США».

Между тем после периода длительного охлаждения в двусторонних отношениях Пакистан, имеющий статус одного из основных союзников США вне НАТО, возвращается в орбиту американской политики как ключевой союзник в регионе.

«Пакистано-американское сотрудничество в контртеррористических операциях в Афганистане свидетельствует о значительном потеплении отношений двух стран. Это может повлиять на прежние усилия Исламабада по налаживанию дальнейших отношений с Китаем и Россией. Однако Пакистан сталкивается с огромными финансовыми трудностями, связанными с ростом инфляции и резким падением курса местной валюты. Исламабад отчаянно пытается заручиться поддержкой Вашингтона, в том числе путем привлечения главкома своей армии к усилиям по получению многомиллиардного пакета кредитов от МВФ»,— отмечает эксперт лондонского Chatham House и вашингтонского Atlantic Council (деятельность обеих организаций на территории России признана нежелательной) Хамид Хакими в статье, опубликованной в газете The Guardian. «Сотрудничая с США в борьбе с терроризмом, Пакистан, естественно, рассчитывает на американскую поддержку не только в военном сотрудничестве, но и в получении финансовых пакетов помощи»,— добавляет эксперт.

Сергей Строкань