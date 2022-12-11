В поисках стабильности

Российские инвесторы избавляются от иностранных ценных бумаг и уходят в рублевые. По данным ЦБ, по итогам третьего квартала чистые продажи таких ценных бумаг составили 20 млрд руб. На фоне сентябрьского обвала, произошедшего на фондовом рынке, инвесторы с осторожностью относятся и к вложениям в акции российских компаний. Уверенно растут вложения в государственные и корпоративные облигации, доходности по которым заметно превышают ставки по вкладам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жертвы волатильности

По оценке ЦБ, количество физических лиц на брокерском обслуживании выросло по итогам третьего квартала 2022 года на 7%, до 27,3 млн человек. Это самый слабый прирост за предыдущие четыре года. Причинами такой низкой активности, как считает ЦБ, стала выжидательная стратегия клиентов с отрицательной переоценкой бумаг в портфелях, а также заморозка ценных бумаг в иностранных депозитариях. Усугубилась ситуация с ростом волатильности на рынке в сентябре, когда на фоне новостей о частичной мобилизации индекс Московской биржи обвалился на 20%, до 1933 пунктов. В итоге стоимость активов физических лиц, находящихся на брокерском обслуживании, снизилась за квартал на 3%, до 5,2 трлн руб.

Согласно отчету ЦБ, частные инвесторы продолжали активно сокращать вложения в иностранные активы. За минувший квартал чистые продажи акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов и квазинерезидентов составили 20 млрд руб. Это вдвое больше продаж во втором квартале. «Неопределенность в геополитической сфере, практически заморозка торгов широкого списка американских акций, естественно, заставляет инвесторов искать альтернативные варианты вложения капитала с наименьшим риск-фактором»,— отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. В дополнение к этому ЦБ ужесточает требования к торговле такими ценными бумагами для неквалифицированных инвесторов.

Переход в долг

Однако если в предыдущие два квартала средства, выведенные из валютных активов, уходили в акции российских эмитентов, то в минувшем квартале высокого интереса к ним не отмечается. По данным ЦБ, по итогам третьего квартала покупки и продажи частных инвесторов российских акций сравнялись. Вместе с тем по итогам второго квартала чистые покупки таких ценных бумаг составили 16 млрд руб., а в первом квартале — 164 млрд руб. Впрочем, как отмечают участники рынка, точечные покупки все равно идут.

По словам начальника управления инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Виктора Шастина, в акциях высоким спросом пользуются бумаги компаний, которые способны выплачивать дивиденды.

«Традиционно основные объемы торгов идут во флагманах рынка — "Газпроме" и Сбербанке, также интересны акции металлургов (ГМК "Норильский никель" и "Полюс золото"), IT-компаний (Yandex), нефтегазового сектора ("Роснефть", ЛУКОЙЛ)»,— отмечает Александр Цыганов.

Высокой популярностью в третьем квартале пользовались корпоративные и государственные облигации. За квартал инвесторы нарастили вложения в такие ценные бумаги на 24 млрд и 22 млрд руб. соответственно. На предпочтение инвесторов влияло снижение ставок по вкладам в третьем квартале до уровней конца 2021 года, альтернативой которым выступают облигации.

«От рынка акций многие ждут многолетней стагнации, поэтому фиксированный доход для многих более предпочтителен»,— считает Виктор Шастин.

Банк России отмечает повышенную популярность ОФЗ и облигаций нефинансовых организаций, прежде всего строительного сектора. «В ОФЗ чрезвычайно интересны линкеры (облигации с индексируемым номиналом, с привязкой к уровню инфляции.— “Ъ”), позволяющие хеджировать риски ценовой нестабильности в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Что касается ОФЗ с фиксированным купоном, волатильность в течение осени давала возможность приобрести их с высокой доходностью»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. В случае корпоративных бумаг инвесторов привлекают более высокие доходности и аномально широкие спреды в ОФЗ. По оценке Евгения Миронюка, даже качественные корпоративные облигации показывают доходность на 3–4 процентных пункта выше депозитов.

Игра на замещение

В ближайшие месяцы переток средств в ценные бумаги российских эмитентов продолжится, считают участники рынка. «Ожидаем роста интереса к замещающим облигациям и облигациям в юанях, а также к ПИФам, позволяющим неквалифицированным инвесторам вкладывать в широкий спектр иностранных ценных бумаг»,— указывает Евгений Миронюк. По словам Виктора Шастина, даже тот список замещающих облигаций, который уже представлен на рынке, достаточно гибкий и по дюрации, и по валютам. Но полного отказа от иностранных ценных бумаг на рынке не ждут. «СПБ биржа предоставляет доступ к акциям, торгующимся на Гонконгской бирже, активно расширяет список торгуемых бумаг. Кроме того, надо помнить, что рынки цикличны: в один момент более интересны одни акции, в другой — другие»,— отмечает Александр Цыганов.

Виталий Гайдаев