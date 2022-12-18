Сборная России уступила по-соседски

Сборная России не смогла выиграть традиционный хоккейный турнир Кубок Первого канала, в котором также участвовали национальные команды из Казахстана и Белоруссии. Это было ее первое выступление после длительного перерыва, связанного с отстранением от официальных международных соревнований. После уверенной победы над казахстанцами россияне уступили белорусам. Основное время матча завершилось со счетом 4:4, и все решилось в серии буллитов — 0:1. Кубок достался белорусской сборной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: игроки сборной Белоруссии Максим Сушко и Владислав Кодола, игроки сборной России Павел Карнаухов и Александр Никишин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Слева направо: игроки сборной Белоруссии Максим Сушко и Владислав Кодола, игроки сборной России Павел Карнаухов и Александр Никишин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Несмотря на исключение России из международного хоккейного календаря, в том числе из Евротура, в рамках которого ранее проходил Кубок Первого канала, традиционный турнир, разыгрывающийся с 2006 года, все-таки состоялся. Да, сейчас в Москву приехали не шведы, чехи и финны, а соперники существенно ниже классом, но в сложившихся обстоятельствах и это был достаточно неплохой вариант. Тем более что сборная Казахстана как-никак участвовала в последнем чемпионате мира, а белорусскую команду наряду с российской не пустили на него только по политическим причинам.

Для сборной России нынешний Кубок Первого канала стал первым турниром после Олимпийских игр в Пекине, то есть за последние десять месяцев. И хотя тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым привлек несколько хоккеистов из того состава, завоевавшего серебро, приглашение получило и немало новичков. Вратарская бригада так вообще обновилась полностью, а ее костяк составили Максим Дорожко из «Витязя» и Никита Серебряков из «Адмирала», неожиданные лидеры текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по проценту отраженных бросков.

Не всем кандидатам позволило сыграть здоровье, а участие таких звезд КХЛ, как Вячеслав Войнов, Александр Радулов, Вадим Шипачев или Никита Гусев, даже не предполагалось, тем не менее команда подобралась довольно мощная.

В частности, тренеры сколотили новое перспективное звено, добавив к уже проявившему себя в сборной Дмитрию Воронкову Илью Сафонова и Максима Джиошвили. У каждого из них гренадерский рост от 190 см и боевая масса за 90 кг, и эта тройка блестяще справилась с ролью ударного тарана в матче с Казахстаном, организовав три шайбы из шести.

И если дубль Воронкова, которого уже ждут в Национальной хоккейной лиге, вряд ли кого-то удивил, то гол и результативная передача дебютанта Джиошвили особенно порадовали Жамнова. Притом что нападающему московского «Динамо» 26 лет, он проводит первый полноценный сезон в КХЛ и сразу обратил на себя внимание. Вполне зачетным вышел дебют и у голкипера Дорожко. Правда, справедливости ради надо сказать, что сборная Казахстана не сумела оказать россиянам упорного сопротивления и уступила 2:6. А ранее она потерпела поражение и от белорусов — 1:4.

Вот заключительный матч турнира Россия—Белоруссия, в котором на кону стоял главный приз, имел куда более интригующий характер. Команда канадского специалиста Крейга Вудкрофта, возглавляющего и ее базовый клуб минское «Динамо», не просто с первых смен навязала плотную борьбу хозяевам льда, но и в дальнейшем держала этот уровень.

Как ни старались подопечные Жамнова смять противника, тот не ломался и сохранял стройную систему игры.

Стартовый период благодаря Максиму Мамину закончился вничью — 1:1, затем Сафонов впервые вывел россиян вперед, и, когда показалось, что теперь-то они преимущества уже не отдадут, белорусы два раза подряд использовали численное большинство.

Может быть, те удаления и выглядели притянутыми за уши, реализация лишнего была практически идеальной. В третьей двадцатиминутке Александр Кадейкин сравнял счет, когда сборная России опять усилила натиск, но гости отличились в меньшинстве и повели 4:3. Кадейкин как настоящий капитан в трудной ситуации оформил дубль, после чего хозяева могли все-таки вырвать победу в основное время, если бы не продолжали транжирить голевые моменты.

Да и в овертайме россияне упустили прекрасную возможность все решить в свою пользу, когда Воронков заставил оппонента сфолить на себе. Однако им не удалось отличиться в формате «четыре на три», и в итоге обладателя Кубка Первого канала пришлось выявлять в серии буллитов. Жамнов, посоветовавшись с помощниками, произвел замену вратаря, и вместо Серебрякова в рамку встал Дорожко. Впрочем, проблема была не в этом.

Нападающие не реализовали ни одного из пяти бросков, хотя угодившему в каркас ворот Сергею Толчинскому откровенно не повезло.

А вот натурализованный американец Шейн Принс, ныне выступающий за московский «Спартак», забил и принес белорусам победу. Таким образом, сборная России проиграла матч, в котором перебросала соперника 45:18.

Александр Ильин