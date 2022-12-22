Фармацевтическая промышленность

1. Дмитрий Борисов, генеральный директор ООО «НТФФ "Полисан"»
Дмитрий Борисов
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Петр Родионов, генеральный директор ООО «Герофарм»; Александр Семенов, президент АО «Активный компонент»
3. Александр Хромов, генеральный директор АО «МБНПК "Цитомед"»
В голосовании также участвовали
Олег Жеребцов, генеральный директор ООО «Гротекс» (Solopharm)
Михаил Квасников, генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд»
Дмитрий Морозов, председатель совета директор Biocad
Елена Новикова, генеральный директор ООО «Фармакор Продакшн»
Георгий Побелянский, генеральный директор АО «Вертекс»
Ефим Прилежаев, генеральный директор ПАО «Фармсинтез»
Ислам Чилаев, директор ООО «Самсон-Мед»
Елена Чуглина, генеральный директор НАО «Северная звезда»
Леонид Шаповал, генеральный директор производственного подразделения в России ООО «Новартис Нева»