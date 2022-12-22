Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фармацевтическая промышленность

1. Дмитрий Борисов, генеральный директор ООО «НТФФ "Полисан"»

Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дмитрий Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Петр Родионов, генеральный директор ООО «Герофарм»; Александр Семенов, президент АО «Активный компонент»

3. Александр Хромов, генеральный директор АО «МБНПК "Цитомед"»

В голосовании также участвовали

Олег Жеребцов, генеральный директор ООО «Гротекс» (Solopharm)

Михаил Квасников, генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд»

Дмитрий Морозов, председатель совета директор Biocad

Елена Новикова, генеральный директор ООО «Фармакор Продакшн»

Георгий Побелянский, генеральный директор АО «Вертекс»

Ефим Прилежаев, генеральный директор ПАО «Фармсинтез»

Ислам Чилаев, директор ООО «Самсон-Мед»

Елена Чуглина, генеральный директор НАО «Северная звезда»

Леонид Шаповал, генеральный директор производственного подразделения в России ООО «Новартис Нева»

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...