Принцип няни

Укороченный сон, табу на мобильный, шаббат и использование детского труда — BG расспросил руководителей и собственников бизнеса о том, как растить ребенка одновременно с проектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для связи с детьми важны внимание и качество проведенного вместе времени. Будь то разговоры за завтраком, чтение вслух перед сном, доверие в рабочих моментах или обычная игра в «слова» по дороге в школу

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Для связи с детьми важны внимание и качество проведенного вместе времени. Будь то разговоры за завтраком, чтение вслух перед сном, доверие в рабочих моментах или обычная игра в «слова» по дороге в школу

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Эксперты считают, что на самом деле совместить работу и семью невозможно, но выстроить сбалансированную жизнь вполне реально. «Как мама двух маленьких детей и нескольких бизнес-проектов, могу сказать, что это не всегда дается легко. Фактически материнство — это полноценный развернутый проект. Поэтому в каждый момент я делаю выбор: куда инвестировать свое время и внимание. Конечно, это непросто, особенно, учитывая, что каждый "ребенок" любимый»,— отмечает Милана Джиджоева, основатель компании «Сотер».

Подобные размышления становятся одной из причин эмоционального выгорания мам-предпринимателей. Другая, по мнению госпожи Джиджоевой, кроется в сложившемся стереотипе, что женщина одновременно должна быть эффективной в бизнесе, хорошей матерью, умелой хозяйкой, заниматься саморазвитием, следить за собой. В результате она постоянно ощущает себя недостаточно «успешной», находит в себе все новые изъяны и пытается все совместить.

«Иногда даже внешняя помощь в виде помощников по дому, нянь, бабушек и дедушек не помогает. Особенно, если последние указывают на недостатки, тем самым поддерживая культ успешности женщин,— добавляет она.— Самое главное — осознать, что баланс, который вы пытаетесь удержать, это нормально. Отчасти это отражение современной эпохи, где образ хорошей хозяйки, созданный в прошлых поколениях, отходит на второй план».

В семье Владимира Жукова, вице-президента по работе с инвесторами и устойчивому развитию «Норникеля», пятеро детей. «В моем случае основной залог успешного совмещения работы и семьи — это, как говорят, очень надежный тыл. Мой тыл включает в себя не только жену, но еще и тещу. Мне очень повезло с женой, которая после успешной самореализации в профессии (она достигла уровня топ-менеджера одного крупного российского банка) в какой-то момент приняла решение полностью посвятить себя семье. Жена — очень деятельный и активный человек и плюс к тому гений логистики и организации. В части помощников у нас прекрасный семейный водитель, и мы долго пользовались услугами помощницы по хозяйству»,— рассказывает он.

У директора международной туристической выставки «Интурмаркет» Ольги Хоточкиной шестеро детей в возрасте от 12 до 22 лет, один из которых приемный. «Я — соло-мама. Поэтому в нашей семье не обошлось без няни, которая с нами уже 18 лет. Успевать все мне также помогают укороченный сон и практики медитации, которые использую для последующего восстановления. Я часто работаю, оставляя на сон всего два-четыре часа, но поскольку делаю это осознанно уже в течение 25 лет, организм воспринимает такой ритм как норму, а не как форс-мажор»,— поясняет она.

У Алсу Копыловой, управляющей фитнес-клубов «Сеть спортивных сооружений России» («СССР») четверо детей: София, Самсон, Савелий и Раиса, по первым буквам имен которых названа компания. Алсу говорит, что для мамы, которая себя еще не реализовала и пытается (это ключевое слово) работать, совмещать бизнес и семью всегда непросто. Поможет грамотное делегирование части обязанностей. «Правда, я считаю, что дети не должны воспитываться людьми со стороны, нянями. У меня получилось с каждым из них побыть в декрете минимум до года. Но мне очень помогала и помогает мама. При этом, мне кажется, что чем больше детей, тем устойчивее психика матери. В многодетных семьях обычно все структурировано и отлажено»,— добавляет она.

Стабильная выручка

Теоретически, если быть совладельцем бизнеса и не работать (что на деле, конечно, невозможно), тогда семье топ-менеджера можно обойтись без няни, рассуждает Анастасия Ускова, генеральный директор технологической группы Rocket Humans. В любых других случаях на рабочие встречи все-таки придется походить, а это значит, что компетенции родителя на это время должен кто-то исполнять.

«Отказываться от помощи работающей маме точно не нужно,— советует директор по персоналу компании iFellow Наталия Молодцова.— У кого-то на выручку приходит няня, кто-то договаривается с бабушками, дедушками или выбирает частную школу с полным днем. Все зависит от возраста детей. Моему сыну 11 лет. И мне повезло, что старшее поколение берет на себя вопросы, связанные со школой, дополнительными активностями и репетиторами».

«Если есть возможность обойтись без няни, я бы сказал, что так более правильно. Нам повезло с родителями, которые либо жили рядом, либо были готовы прийти на помощь, поэтому отказ от нянь был сознательным. После рождения первых детей большую помощь оказывали две наши бабушки. Потом мои родители переехали за город и стали помогать моему младшему брату, у которого тоже пятеро детей, а с нами осталась теща. Бабушке мы доверяем не только присмотр за маленькими детьми, она у нас еще занимается домашним образованием: читает вслух книги, занимается грамотой, математикой и помогает делать домашние задания по музыке»,— описывает господин Жуков.

В семье Ивана Сорокина, основателя сети детских садов Smile Fish, трое детей, и они с женой принципиально не пользуются услугами няни. «Жене очень важно воспитывать детей с полным вовлечением и без постороннего человека. Когда я вижу, что супруга устает, я несколько раз в месяц уезжаю с детьми на весь день гулять. Таким образом у нее появляется возможность отдохнуть, побыть наедине с собой»,— делится господин Сорокин.

Основатель группы клиник GMTClinic и мама четверых детей Татьяна Талашкина вспоминает, что с двумя могла справляться без няни. «Мне очень помогала мама. Особенно, когда дети болели,— говорит она.— Но с тремя, а тем более с четырьмя детьми это стало невозможно. Сейчас у меня работает гувернантка с проживанием. Детям нужен достаточно строгий режим, который она помогает поддерживать. При этом я включена в процесс и в курсе всего, что происходит. Я состою в родительских чатах, являюсь активистом в родительских комитетах и слежу за их школьной жизнью».

Тайм-менеджмент

Дочери Екатерины Миловой, директора фонда борьбы с инсультом ОРБИ, сейчас шесть лет. «Так получилось, что я — мама без декрета. В сфере благотворительности и НКО это распространенная проблема. Когда Полине было три месяца, я вышла на работу. Очень часто у таких мам, как я, огромный комплекс вины: за то, что бросила ребенка, проводит с ним мало времени, за то, что в выходные хочется отдохнуть. Так как дети очень чувствительны к настроениям мамы, они могут, в свою очередь, чувствовать вину, обиду, злость или начать манипулировать взрослыми. Поэтому моя подруга, психолог, посоветовала проводить с ребенком качественное время: найти несколько минут или часов в своем расписании, когда нельзя отвлекаться на сообщения и звонки. Неважно, чем вы будете заниматься вместе, главное, что это время будет только для вас. И этот лайфхак помог и мне, и Полине»,— делится госпожа Милова.

Сооснователь компании «НаПоправку» Виктория Печерская, воспитывающая двоих сыновей, придерживается схожего мнения. «У меня есть правила, которые я стараюсь не нарушать. Я всегда сама укладываю детей спать, читаю им книгу. Почти никогда не работаю по выходным — предпочитаю в будние дни задерживаться или работать поздно вечером, когда дети легли спать. Обязательно езжу раз или два в год в отпуск с детьми, потому что это — бесценное совместное времяпровождение,— перечисляет она.— За завтраком и ужином мы не пользуемся телефонами, не смотрим YouTube и не слушаем музыку, а общаемся. Я стараюсь сама отводить и забирать детей не реже двух-трех раз в неделю, потому что дорога домой из садика или на кружок — это тоже отличное время, чтобы узнать, как прошел день, поиграть в какую-то словесную игру».

Иван Сорокин вспоминает понятие «шаббат» в иудаизме: «Я считаю, что это очень мудрый подход. За десять лет совместной жизни с женой мы выработали правило: как бы много дел у меня ни было в субботу, я не провожу деловые встречи, а общаюсь с семьей. Это время нашей общей перезагрузки».

Молодые кадры

Некоторым родителям удается работать вместе с детьми, что также помогает больше общаться и лучше понимать друг друга. «С трех-четырех лет я начала объяснять дочке, зачем езжу на работу, что делает фонд, кому он помогает, чем конкретно занимаюсь я, почему это важно и что это приносит самой Полине. Иногда я беру ее с собой,— рассказывает госпожа Милова.— Если Полина "работает" со мной весь день, то у нее есть бонус: лимит в 300–500 рублей, на который она может выбрать себе подарок в тот же вечер».

В семье Татьяны Яцыной, финансового директора консалтинговой компании Nikoliers, четверо детей. Старшей дочери 28 лет, сыновьям-двойняшкам — 14, младшей — почти 12. «Дети должны знать, что с тобой происходит и чем ты живешь, их нужно подключать к своей социально-общественной жизни с раннего возраста. У меня каждый ребенок приходил в офиc начиная с четырех-пяти лет, а старшая теперь работает со мной в одной компании. Я не прячусь в кабинете, когда дома общаюсь по рабочим кейсам, а дети имеют право задавать вопросы: о чем ты говорила, какие у тебя сложности, как ты с ними справляешься. Они интересуются моими делами, а я — их жизнью и увлечениями»,— поясняет госпожа Яцына.

«Когда это возможно, я беру детей на свои мероприятия. При этом они обязательно работают, например, на стойке информации в дирекции, переключают презентации деловой программы. Для меня это реальная помощь, так как они в теме и я могу на них положиться. Кроме того, это воспитывает определенные черты характера и помогает детям не ревновать меня к работе»,— добавляет госпожа Хоточкина.

Оптимизация ресурсов

Нагрузка на родителей-бизнесменов порой оказывается очень высокой. «Одним из инструментов, помогающих справляться с выгоранием и другими подобными состояниями, является способность признаться в этой усталости себе и окружающим. В моем случае после признания, мозг выходит из состояния неопределенности, успокаивается и начинает искать решение»,— отмечает Александра Арендарь, заместитель генерального директора по персоналу Biocad и мама маленькой дочки.

Екатерина Козырева, совладелица маркетингового агентства Soyka, воспитывает двух дочерей трех и пяти лет. Агентство они с мужем основали за три недели до рождения старшей дочки. «Проект развивали параллельно с решением всех возможных родительских задач. И могу сказать, что совсем без помощи растить одновременно бизнес и двоих малышей очень сложно. Я несколько раз настолько выматывалась, что не могла встать с кровати и вызывала скорую,— делится госпожа Козырева.— Мне иногда грустно, что наше агентство за пять лет выросло не таким крупным, как у знакомых, которые начали позже. Но я понимаю, что сделала максимум того, что могла в своих обстоятельствах».

Чтобы не выгорать, важно понимать, что дает энергию конкретному человеку, уверена Екатерина Беретарь, управляющий партнер сервиса по подбору агентств и сопровождению тендеров NewBiz и мама двоих детей. «Например, мы обязательно ходим всей семьей на фитнес и в бассейн — это веселое время вместе и физическая нагрузка. Также ходим с мужем раз в месяц вдвоем на массаж — это личное время для двоих. Ходим в баню (муж — с друзьями, я — с подругами) — это время для себя. Встречаемся с мужем с нашими общими друзьями — это социализация без детей. Выезжаем за город в гости к друзьям всей семьей — это смена обстановки. Ездим в путешествия с детьми или без — даже короткие три дня дают очень много энергии и впечатлений»,— разделяет она.

Владимир Жуков старается активно заниматься спортом — теннисом и плаванием. А главное — переключаться не только путем смены активности, но и интеллектуально, не зацикливаясь на чтении деловых новостей и бизнес литературы.

Для Наталии Молодцовой лучший способ переключиться — взять day off, а двухнедельный летний отпуск разделить на несколько long weekend. Таким образом удается не сильно выпадать из операционного процесса, и к тому же создается ощущение повторяющихся каникул, говорит она.

У Миланы Джиджоевой есть три принципа, которые помогают сохранять баланс между семьей и работой. Первый — максимальное включение в процесс. «Если я сейчас работаю, то только работаю, если я с детьми, то всю себя посвящаю им. Да, возможно, я буду меньше времени проводить с семьей, зато оно будет качественно выше, чем если 24/7 пытаться успеть все и в итоге вымотаться»,— поясняет она. Второе — важно выделять время, чтобы побыть наедине с собой, отключаться от информационного шума, работы и домашних хлопот. В это время можно заземляться и через разные практики возвращать внимание внутрь себя. В совокупности это позволяет вернуться к детям и работе отдохнувшей и наполненной ресурсом для новых свершений, считает собеседница BG. Третий принцип — внешняя помощь. Не стоит пренебрегать поддержкой бабушек и дедушек, если это комфортно всем сторонам. На определенном этапе может понадобиться няня, и это опять же не про перекладывание ответственности, а про то, чтобы быть с детьми в ресурсном состоянии. Это более ценно, чем уставшая и раздраженная от постоянных «должна» мама.

«Сильно облегчает жизнь понимание, что глянцевая картинка, транслирующаяся на просторах интернета,— всего лишь картинка, а в реальности всегда приходится чем-то жертвовать в моменте»,— заключает госпожа Джиджоева.

Антонина Егорова