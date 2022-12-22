Машиностроение

1. Михаил Подвязников, генеральный директор АО «Обуховский завод»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подвязников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Подвязников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Александр Грачев, с августа 2022 года — заместитель генерального директора — управляющий директор АО «ОДК-Климов», до этого — заместитель генерального директора по продажам и сервису АО «ОДК»

3. Александр Конюхов, генеральный директор АО «Силовые машины»

В голосовании также участвовали

Евгений Кузьменко, управляющий директор АО «Тихвинский вагоностроительный завод»

Антон Лебедев, руководитель филиала АО «АЭМ-Технологии» «Ижора»

Анатолий Русин, генеральный директор ООО «Кингисеппский машиностроительный завод»

Сергей Серебряков, директор АО «Петербургский тракторный завод», с июня 2022 года — генеральный директор ПАО «Кировский завод»

Петр Скворцов, с августа 2022 года — генеральный директор ПАО «Звезда», ранее возглавлял Уральский дизель-моторный завод

Андрей Степнов, генеральный директор АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Александр Устинов, генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод "Арсенал"»

Анатолий Фомичев, генеральный директор СПб ОАО «Красный Октябрь»

Алексей Шубин, генеральный директор АО «Невский завод», генеральный директор АО «РЭП Холдинг»