Автодилеры

1. Роман Слуцкий, генеральный директор «Аларм-Моторс»
Роман Слуцкий
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
2. Евгений Войтенков, региональный директор АО «Автодом»
3. Александр Иванов, председатель совета директоров ГК Wagner
В голосовании также участвовали
Валентин Анкудинов, владелец ГК «Форсаж»
Вадим Арустамян, председатель совета директоров ГК «Максимум»
Олег Барабанов, управляющий ООО «Автохолдинг РРТ»
Алексей Безобразов, генеральный директор «Аксель Групп»
Максим Вирченко, директор «Рольф Эстейт Санкт-Петербург»
Сергей Еганов, генеральный директор ООО «Группа компаний "Мега-Авто"»
Василий Марушко, директор по развитию проектов АО «Евросиб-Авто-УК»
Сергей Моренков, председатель совета директоров ГК «Стратегия Рост» (включает «Автополе»)
Владислав Рыдаев, генеральный директор ООО «"Терра-Авто" Корпоративный центр»
Юрий Синкевич, совладелец ГК «Автопродикс»
Антон Солдунов, собственник компании «Петровский»
Максим Сушинский, президент ГК «Авангард»
Алексей Шапкин, директор дивизиона 1-й категории «Ключавто»