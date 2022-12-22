Сойти с конвейера

В марте петербургские заводы Hyundai, Toyota и Nissan остановили выпуск автомобилей. К настоящему моменту два из трех концернов официально заявили о прекращении собственного производства моделей на российских площадках. На рынок труда могут выйти десятки специалистов, имеющих опыт работы на руководящих должностях в закрывающихся предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники отрасли пока не могут назвать примеры трудоустройства топ-менеджеров петербургского автопрома в других индустриальных компаниях Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Новый бизнес бывший автомобильный топ-менеджер может запустить как в смежной сфере, например, сервиса или логистики, так и в области своего хобби Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Участники отрасли пока не могут назвать примеры трудоустройства топ-менеджеров петербургского автопрома в других индустриальных компаниях Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Новый бизнес бывший автомобильный топ-менеджер может запустить как в смежной сфере, например, сервиса или логистики, так и в области своего хобби Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

По ситуации на конец 2022 года Hyundai ежемесячно продлевает простой конвейера, не сообщая о планах возобновления производства или ухода с российской рынка. Автозавод Nissan в конце ноября перешел в собственность ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). В момент оформления сделки в организации отметили, что такой шаг позволит сохранить на предприятии не только ключевые компетенции и производственный цикл, но и рабочие места. Завод Toyota, по сообщению Минпромторга России, находится в стадии консервации. При этом в ведомстве рассказали, что совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки.

В период неопределенности в развитии каждой из трех площадок высока вероятность кадровых перестановок в руководящем составе этих организаций. Правда, участники отрасли и кадровые агентства пока не могут назвать примеры трудоустройства топ-менеджеров петербургских автозаводов на других промышленных предприятиях.

Движение по уровню

Евгений Еськов, главный редактор журнала «Автобизнесревю», рассказывает, что азиатский топ-менеджмент, как правило, приезжает на работу в Россию и уезжает непублично. «При этом у них обычно расписана карьера на годы вперед, то есть, приезжая в нашу страну, человек уже знает, что ждет его дальше». Основатель SuperJob Алексей Захаров отмечает, что у специалистов подобного уровня всегда есть два-три предложения из других компаний, в том числе, более выгодные по зарплате, чем на том предприятии, где они устроены. «Как правило, топ-менеджеры не ищут работу, она их сама находит»,— резюмирует он.

Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу, делится данными: с марта нынешнего года в целом по рынку труда среди топ-менеджеров в сфере автобизнеса более 2000 петербуржцев, имеющих руководящие должности, обновили свое резюме и указали, что находятся в активном поиске работы. Из них 130 отметили, что уже вышли на новую работу, а еще 90 человек получили предложение и готовятся дать ответ будущим работодателям.

«В большинстве случаев соискатели-топ-менеджеры, имеющие опыт работы в автобизнесе, ищут варианты трудоустройства по своей профессии (руководитель отдела продаж, руководитель проектов, начальник производства, коммерческий директор) и внутри той же сферы, где были раньше»,— комментирует госпожа Бузунова. Господин Захаров считает, что компетенции руководящего состава петербургских автозаводов могут пригодиться на любом производстве. Выпуск автомобилей, по его словам, не сильно отличается от сборочного производства любой другой техники. В качестве примера господин Захаров приводит компетенции в области покраски элементов машин. Если топ-менеджер курировал это направление, то он сможет найти подобные позиции и на других производствах. «Как правило, топ-менеджеры переходят на аналогичные позиции. Если компания сильно крупнее, то могут рассмотреть и должности пониже, тогда как позицию выше тоже можно занять в случае наличия предложения»,— рассуждает основатель SuperJob.

Переезд открыт

Господин Еськов согласен, что самым очевидным вариантом трудоустройства является производство, при этом необязательно автомобильное. К тому же, по его словам, никто не отменял возможности попробовать свои силы на автомобильном предприятии за пределами России. Согласно данным hh.ru, около 3% представителей сферы российского автобизнеса осенью переехали в другие страны — как правило, в СНГ. «В данном случае экспертная позиция таких соискателей, большой объем успешных кейсов и наработанные контакты достаточно высоко ценятся в странах, принявших их. Поэтому релоцировавшиеся вполне могут начать реализацию или продолжение своей карьеры в области автобизнеса, но уже в новой стране»,— полагает госпожа Бузунова.

Помимо других стран, петербургские топ-менеджеры автомобильных заводов могут рассматривать и регионы России. «Если эти специалисты умеют организовывать производство, начинать новые проекты, то они вполне могут занять позиции уровня заместителя директора предприятия, выставив при этом свои условия»,— подчеркивает господин Захаров. По словам госпожи Бузуновой, есть большая вероятность, что в 2023 году будут развиваться большие проекты, в том числе инфраструктурные, в крупных промышленных центрах страны (Татарстан, Урал, Сибирь), в агросекторе (Черноземье, Южный федеральный округ), в области транспорта, логистики (дальневосточные регионы), добычи и переработки полезных ископаемых (арктические проекты), туристический сектор. «Поэтому эти сферы и регионы стоит рассматривать как перспективные, если не для переезда и смены постоянного места жительства, то хотя бы для пробных поездок, работы в вахтовом формате или командировок, чтобы разведать ситуацию и, как вариант, рассматривать переезд в будущем»,— заключает руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

Что касается действующих автомобильных производств на территории России, то пока неизвестно о случаях перехода петербургских топ-менеджеров на эти предприятия. Например, во внешней пресс-службе «Хавейл Мотор Рус» корреспонденту BG сообщили, что «на заводе Haval не работают бывшие топ-менеджеры Nissan, Toyota, Hyundai».

Свой путь

Сложности с трудоустройством или наличием предложений с зарплатой соответствующего уровня могут подтолкнуть топ-менеджеров петербургских автозаводов к открытию собственного бизнеса, считает Алексей Захаров. «У них уже есть компетенции и наработанные связи в отрасли, поэтому не исключено, что им будет интересно, например, открыть свою компанию в сервисном обслуживании»,— указывает он. По мнению эксперта, новый бизнес может появиться в сфере тех навыков и умений, которые есть у управленца, но вполне возможен проект и на уровне межотраслевых компетенций.

Мария Бузунова согласна, что в настоящий момент может образоваться группа топ-менеджеров, которые задумаются о развитии собственного дела. «В кризисных экономических условиях бывает, что без работы остается много хороших профессионалов, а вакансий соответствующего уровня почти не появляется. Образуется слишком высокая конкуренция между в равной степени сильными специалистами»,— добавляет она. Новый бизнес, по словам аналитика, бывший автомобильный топ-менеджер может открыть как в смежной сфере (производство, обслуживающий бизнес или логистика), так и в новой, где человек развивался для себя лично, или в области своего хобби. Помимо расширения собственной квалификации, не исключено, что управленцы с петербургских автозаводов могут найти себя в преподавании или начать карьеру коуча.

Из производства в продажи

Очевидным, на первый взгляд, может являться вариант трудоустройства руководящих специалистов петербургских автозаводов в дилерский бизнес. Правда, не все эксперты считают такие переходы подходящими для будущего сотрудника и его работодателя. «Производство и сбыт — это разные направления со своей спецификой и компетенциями. В этом плане более логичным выглядит переход между дистрибуторами и дилерами. Такие примеры есть — когда руководитель компании-импортера становится управляющим или даже акционером дилерского холдинга. Дилерский бизнес очень динамичный, требует принимать более быстрые, иногда неординарные решения и понимать, на чем именно зарабатывает продавец машин. Производство обычно реагирует значительно медленнее»,— рассказывает Евгений Еськов. Со своей стороны Алексей Захаров, соглашаясь с такой позицией, отмечает, что в отдельных случаях переходы возможны. Например, топ-менеджеры, которые были связаны на автомобильных заводах с поставками комплектующих, могут возглавить такое же направление в крупных дилерских холдингах. Рассуждая о переходах руководящего состава из производства в продажи, господин Еськов добавляет, что автомобильный бизнес в России достаточно закрытый: «Здесь все друг друга знают, тут особенно ценятся связи возможного кандидата. Если потенциальный управленец обладает широким кругом знакомств в дилерском сообществе и в представительствах марок, то это ценный кадр».

Денис Гаврилов