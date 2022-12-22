Радиоэлектроника и приборостроение

1. Леонид Чернигов, генеральный директор ООО «Ракурс-Инжиниринг»
Леонид Чернигов
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
2. Сергей Хвощ, генеральный директор АО «Электронная компания "Элкус"»
3. Георгий Анцев, генеральный директор — генеральный конструктор АО «НПП "Радар ммс"»
В голосовании также участвовали
Роман Агафонников, генеральный директор ООО «Специальный технологический центр»
Сергей Алексанин, с сентября 2022 года — генеральный директор АО «Диаконт», до этого — директор дивизиона систем управления и технологического оборудования
Дмитрий Васильев, генеральный директор АО «Лазерные системы»
Никита Гладков, генеральный директор ПАО «Светлана»
Сергей Ерошкин, генеральный директор АО «ИЦ "Буревестник"»
Алексей Малеванов, генеральный директор АО «Морион»