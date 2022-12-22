Радиоэлектроника и приборостроение

1. Леонид Чернигов, генеральный директор ООО «Ракурс-Инжиниринг»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Чернигов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Леонид Чернигов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Сергей Хвощ, генеральный директор АО «Электронная компания "Элкус"»

3. Георгий Анцев, генеральный директор — генеральный конструктор АО «НПП "Радар ммс"»

В голосовании также участвовали

Роман Агафонников, генеральный директор ООО «Специальный технологический центр»

Сергей Алексанин, с сентября 2022 года — генеральный директор АО «Диаконт», до этого — директор дивизиона систем управления и технологического оборудования

Дмитрий Васильев, генеральный директор АО «Лазерные системы»

Никита Гладков, генеральный директор ПАО «Светлана»

Сергей Ерошкин, генеральный директор АО «ИЦ "Буревестник"»

Алексей Малеванов, генеральный директор АО «Морион»