Дорожное строительство и ремонт

1. Валерий Абрамов, генеральный директор АО «ВАД»
Валерий Абрамов
2. Алексей Журбин, генеральный директор АО «Институт "Стройпроект"»
3. Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер»
В голосовании также участвовали
Михаил Бещанов, генеральный директор АО «Трест»
Игорь Букато, президент НП «Группа проектно-строительных компаний "Возрождение"»
Павел Ваштаев, генеральный директор группы компаний «Омега»
Алексей Вихарев, генеральный директор ООО «СК "Орион плюс"»
Владимир Калинин, руководитель группы компаний «АБЗ-1»
Елена Лашкова, генеральный директор группы компаний «Геоизол»
Владимир Нижегольцев, генеральный директор АО «НиК»
Антон Новиков, председатель совета директоров ООО «Пуск-Лимак-Север»
Игорь Пичугов, генеральный директор АО «Петербург-Дорсервис»
Константин Ходосовский, совладелец группы компаний «Техносфера»