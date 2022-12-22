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Дорожное строительство и ремонт

1. Валерий Абрамов, генеральный директор АО «ВАД»

Валерий Абрамов

Валерий Абрамов

Валерий Абрамов

2. Алексей Журбин, генеральный директор АО «Институт "Стройпроект"»

3. Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер»

В голосовании также участвовали

Михаил Бещанов, генеральный директор АО «Трест»

Игорь Букато, президент НП «Группа проектно-строительных компаний "Возрождение"»

Павел Ваштаев, генеральный директор группы компаний «Омега»

Алексей Вихарев, генеральный директор ООО «СК "Орион плюс"»

Владимир Калинин, руководитель группы компаний «АБЗ-1»

Елена Лашкова, генеральный директор группы компаний «Геоизол»

Владимир Нижегольцев, генеральный директор АО «НиК»

Антон Новиков, председатель совета директоров ООО «Пуск-Лимак-Север»

Игорь Пичугов, генеральный директор АО «Петербург-Дорсервис»

Константин Ходосовский, совладелец группы компаний «Техносфера»

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