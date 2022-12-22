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Аудит, консалтинг, право

1. Владимир Романовский, директор Института проблем предпринимательства

Владимир Романовский

Владимир Романовский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимир Романовский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Владислав Забродин, управляющий партнер Capital Legal Services

3. Денис Качкин, управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры»

В голосовании также участвовали

Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры»

Шариф Галеев, управляющий партнер офиса ДРТ в Санкт-Петербурге («Деловые решения и технологии», ранее — Deloitte)

Андрей Гусев, управляющий партнер Nordic Star (ранее — Borenius)

Алексей Добрынин, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper

Алексей Игнатенко, генеральный директор Rightmark Group

Максим Калинин, управляющий партнер офиса «Меллинг, Войтишкин и партнеры» в Санкт-Петербурге (ранее — Baker & McKenzie)

Анна Калмыкова, управляющий партнер офиса группы компаний «Б1» в Санкт-Петербурге (ранее — EY)

Анатолий Карловский, управляющий партнер офиса «Технологии доверия» в Санкт-Петербурге (ранее — PwC)

Мика Кокконен, генеральный директор Forte Tax & Law

Вера Консетова, генеральный директор РУКОН АФК (ООО «АФК-Аудит»)

Андрей Косарев, генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге (ранее — Colliers)

Андрей Микони, партнер, руководитель офиса адвокатского бюро «S&K Вертикаль» в Санкт-Петербурге

Екатерина Михальская, управляющий партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс»

Александр Москаленко, президент группы компаний «Городской центр экспертиз»

Виктор Наумов, управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons (юрлицо в Петербурге — ООО «Дентонс Юроп»)

Егор Носков, управляющий партнер «Дювернуа Лигал»

Сергей Панфиленко, управляющий партнер, генеральный директор юридической компании «ССП-Консалт»

Иван Смирнов, управляющий партнер офиса «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Санкт-Петербурге

Денис Соседкин, управляющий партнер Denuo в Санкт-Петербурге (ранее — DLA Piper)

Сергей Спасеннов, старший партнер, руководитель Санкт-Петербургского офиса «Пепеляев Групп»

Игорь Ягнов, руководитель Северо-Западного регионального центра Kept (ранее — KPMG)

Кандидатуры, добавленные участниками проекта в ходе голосования

Михаил Бойцов, генеральный директор и управляющий партнер юридической фирмы 4R-Group

Ольга Самоварова, управляющий партнер РУКОН СПГруппа (АО «Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"»)

Виктор Станковский, партнер и руководитель петербургского офиса «Городисский и партнеры»

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