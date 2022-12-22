Аудит, консалтинг, право

1. Владимир Романовский, директор Института проблем предпринимательства
Владимир Романовский
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
2. Владислав Забродин, управляющий партнер Capital Legal Services
3. Денис Качкин, управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры»
В голосовании также участвовали
Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры»
Шариф Галеев, управляющий партнер офиса ДРТ в Санкт-Петербурге («Деловые решения и технологии», ранее — Deloitte)
Андрей Гусев, управляющий партнер Nordic Star (ранее — Borenius)
Алексей Добрынин, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper
Алексей Игнатенко, генеральный директор Rightmark Group
Максим Калинин, управляющий партнер офиса «Меллинг, Войтишкин и партнеры» в Санкт-Петербурге (ранее — Baker & McKenzie)
Анна Калмыкова, управляющий партнер офиса группы компаний «Б1» в Санкт-Петербурге (ранее — EY)
Анатолий Карловский, управляющий партнер офиса «Технологии доверия» в Санкт-Петербурге (ранее — PwC)
Мика Кокконен, генеральный директор Forte Tax & Law
Вера Консетова, генеральный директор РУКОН АФК (ООО «АФК-Аудит»)
Андрей Косарев, генеральный директор Nikoliers в Санкт-Петербурге (ранее — Colliers)
Андрей Микони, партнер, руководитель офиса адвокатского бюро «S&K Вертикаль» в Санкт-Петербурге
Екатерина Михальская, управляющий партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс»
Александр Москаленко, президент группы компаний «Городской центр экспертиз»
Виктор Наумов, управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons (юрлицо в Петербурге — ООО «Дентонс Юроп»)
Егор Носков, управляющий партнер «Дювернуа Лигал»
Сергей Панфиленко, управляющий партнер, генеральный директор юридической компании «ССП-Консалт»
Иван Смирнов, управляющий партнер офиса «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Санкт-Петербурге
Денис Соседкин, управляющий партнер Denuo в Санкт-Петербурге (ранее — DLA Piper)
Сергей Спасеннов, старший партнер, руководитель Санкт-Петербургского офиса «Пепеляев Групп»
Игорь Ягнов, руководитель Северо-Западного регионального центра Kept (ранее — KPMG)
Кандидатуры, добавленные участниками проекта в ходе голосования
Михаил Бойцов, генеральный директор и управляющий партнер юридической фирмы 4R-Group
Ольга Самоварова, управляющий партнер РУКОН СПГруппа (АО «Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"»)
Виктор Станковский, партнер и руководитель петербургского офиса «Городисский и партнеры»