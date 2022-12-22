Энергетика

1. Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
Игорь Кузьмин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Вадим Ведерчик, управляющий директор ПАО «ТГК-1»
3. Владимир Перегуда, заместитель генерального директора — директор филиала АО «Концерн "Росэнергоатом"» «Ленинградская атомная станция»
В голосовании также участвовали
Бислан Гайрабеков, генеральный директор ООО «РКС-Энерго»
Андрей Демин, с марта 2022 года — генеральный директор АО «ЛОЭСК»
Игорь Жежель, генеральный директор АО «Ленгидропроект»
Кирилл Кейсерман, директор Октябрьского филиала ООО «Русэнергосбыт»
Сергей Кропачев, генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания»
Сергей Садовский, генеральный директор АО «Норд Гидро»