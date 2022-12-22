Жилая недвижимость

1. Максим Шубарев, председатель совета директоров холдинга Setl Group

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шубарев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Максим Шубарев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Андрей Молчанов, председатель правления, генеральный директор «Группы ЛСР»

3. Геннадий Щербина, президент группы «Эталон»

В голосовании также участвовали

Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест»

Александр Брега, генеральный директор корпорации «Мегалит»

Максим Жабин, заместитель генерального директора корпорации «Ленрусстрой»

Александр Завьялов, генеральный директор холдинга AAG

Людмила Коган, генеральный директор ЗАО «БФА-Девелопмент»

Виталий Коробов, генеральный директор Element Development

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»

Арсений Лаптев, генеральный директор Arsenal Group

Александр Лелин, генеральный директор компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест»

Сергей Мамошин, вице-президент — руководитель дирекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ГК «ПИК»

Михаил Медведев, генеральный директор «Группы ЦДС»

Марк Окунь, генеральный директор ООО «Отделстрой»

Александр Прыгунков, управляющий партнер компании «Самолет Страна»

Василий Селиванов, руководитель холдинга Legenda Intelligent Development

Вячеслав Семененко, директор по региональному развитию ГК «А101»

Аркадий Скоров, генеральный директор ООО «Дальпитерстрой»

Эдуард Тиктинский, президент группы RBI

Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга РСТИ

У Хэминь, генеральный директор ЗАО «Балтийская жемчужина»

Владимир Шабанов, с октября 2022 года — исполнительный директор группы «Аквилон» в Петербурге, ранее — вице-президент концерна YIT

Максим Штерн, глава группы «ПСК»

Сергей Ярошенко, генеральный директор УК «КВС»

Кандидатуры, добавленные участниками проекта в ходе голосования

Станислав Данелян, генеральный директор ООО «Евроинвест Девелопмент»