1. Дмитрий Корчагов, генеральный директор группы компаний «Балтийский лизинг»
Дмитрий Корчагов
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Сергей Савинов, генеральный директор ООО «Интерлизинг»
3. Олег Ануфриев, генеральный директор АО «Зест»
В голосовании также участвовали
Дмитрий Асадов, руководитель Северо-Западного дивизиона группы компаний «Альфа-Лизинг»
Дмитрий Белодед, территориальный директор департамента по продажам продуктов автолизинга АО «ВТБ Лизинг»
Татьяна Донченко, генеральный директор ООО «ТСС-Лизинг»
Дмитрий Ефремов, заместитель генерального директора ООО «ДельтаЛизинг» (ранее «Сименс Финанс»)
Михаил Жарницкий, генеральный директор ООО «Контрол Лизинг» и ООО «ГИЛК»
Дмитрий Иванов, генеральный директор АО «Северная Венеция»
Сергей Иванов, региональный директор региона «Северо-Западный», директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в Санкт-Петербурге
Дмитрий Кочергин, генеральный директор ЗАО «Альянс-Лизинг»
Денис Левицкий, генеральный директор ЗАО «ЛК "Роделен"»
Максим Логвинов, директор филиала в Санкт-Петербурге ПАО «ЛК "Европлан"»
Екатерина Макарова, руководитель филиала в Санкт-Петербурге ООО «ЮниКредит Лизинг»
Юлия Николаева, директор ООО «Инавтотрак Лизинг»
Анна Новичкова, региональный директор региона «Север» лизинговой компании Carcade
Оксана Попова, с августа — директор Северо-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг», ранее — директор Уральского регионального филиала компании
Юрий Федечкин, генеральный директор ООО «ПТК-лизинг»