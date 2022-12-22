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Лизинг

1. Дмитрий Корчагов, генеральный директор группы компаний «Балтийский лизинг»

Дмитрий Корчагов

Дмитрий Корчагов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дмитрий Корчагов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Сергей Савинов, генеральный директор ООО «Интерлизинг»

3. Олег Ануфриев, генеральный директор АО «Зест»

В голосовании также участвовали

Дмитрий Асадов, руководитель Северо-Западного дивизиона группы компаний «Альфа-Лизинг»

Дмитрий Белодед, территориальный директор департамента по продажам продуктов автолизинга АО «ВТБ Лизинг»

Татьяна Донченко, генеральный директор ООО «ТСС-Лизинг»

Дмитрий Ефремов, заместитель генерального директора ООО «ДельтаЛизинг» (ранее «Сименс Финанс»)

Михаил Жарницкий, генеральный директор ООО «Контрол Лизинг» и ООО «ГИЛК»

Дмитрий Иванов, генеральный директор АО «Северная Венеция»

Сергей Иванов, региональный директор региона «Северо-Западный», директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в Санкт-Петербурге

Дмитрий Кочергин, генеральный директор ЗАО «Альянс-Лизинг»

Денис Левицкий, генеральный директор ЗАО «ЛК "Роделен"»

Максим Логвинов, директор филиала в Санкт-Петербурге ПАО «ЛК "Европлан"»

Екатерина Макарова, руководитель филиала в Санкт-Петербурге ООО «ЮниКредит Лизинг»

Юлия Николаева, директор ООО «Инавтотрак Лизинг»

Анна Новичкова, региональный директор региона «Север» лизинговой компании Carcade

Оксана Попова, с августа — директор Северо-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг», ранее — директор Уральского регионального филиала компании

Юрий Федечкин, генеральный директор ООО «ПТК-лизинг»

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