Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банковская сфера

1. Александр Савельев, председатель правления ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»

Александр Савельев

Александр Савельев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Савельев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Алексей Кольчик, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк»

3. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»; Александр Конышков, управляющий филиалом АО «СМП банк» в Санкт-Петербурге

В голосовании также участвовали

Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленинградской области

Ольга Драгомирецкая, исполнительный вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Северо-Западный»

Александр Заозерский, председатель правления АО «Банк "Викинг"»

Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие»

Михаил Клишин, председатель правления АО «Акционерный банк "Россия"»

Сергей Кульпин, управляющий филиалом «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»

Евгений Лотвинов, председатель правления ПАО «Банк "Александровский"»

Татьяна Перемышлина, старший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк»

Андрей Почеснев, руководитель макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка

Владимир Прибыткин, председатель совета директоров АО «Банк ПСКБ»

Ренат Сейфетдинов, исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «Банк "Уралсиб"» в Санкт-Петербурге

Светлана Ставицкая, управляющий Петербургским филиалом АО «ЮниКредит Банк»

Елена Шевелева, директор Северо-Западного филиала, старший вице-президент Росбанка

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...