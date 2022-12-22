Банковская сфера

1. Александр Савельев, председатель правления ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»
Александр Савельев
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Алексей Кольчик, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Россельхозбанк»
3. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»; Александр Конышков, управляющий филиалом АО «СМП банк» в Санкт-Петербурге
В голосовании также участвовали
Александр Вялков, начальник управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленинградской области
Ольга Драгомирецкая, исполнительный вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Северо-Западный»
Александр Заозерский, председатель правления АО «Банк "Викинг"»
Михаил Иоффе, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие»
Михаил Клишин, председатель правления АО «Акционерный банк "Россия"»
Сергей Кульпин, управляющий филиалом «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»
Евгений Лотвинов, председатель правления ПАО «Банк "Александровский"»
Татьяна Перемышлина, старший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПАО «Промсвязьбанк»
Андрей Почеснев, руководитель макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка
Владимир Прибыткин, председатель совета директоров АО «Банк ПСКБ»
Ренат Сейфетдинов, исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «Банк "Уралсиб"» в Санкт-Петербурге
Светлана Ставицкая, управляющий Петербургским филиалом АО «ЮниКредит Банк»
Елена Шевелева, директор Северо-Западного филиала, старший вице-президент Росбанка