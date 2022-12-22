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Бизнес-образование

1. Андерш Паалзов, президент Стокгольмской школы экономики в России

Андерш Паалзов

Андерш Паалзов

Фото: Стокгольмская Школа Экономики

Андерш Паалзов

Фото: Стокгольмская Школа Экономики

2. Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП

3. Айгуль Кадырбаева, заместитель директора НИУ ВШЭ, директор Института дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В голосовании также участвовали

Ирина Воронина, генеральный директор и управляющий партнер бизнес-школы AMI

Филипп Гузенюк, партнер Института коучинга Санкт-Петербурга

Яна Клементовичус, проректор по дополнительному профессиональному образованию, директор Института дополнительного профессионального образования — «Высшая экономическая школа» СПбГЭУ

Ольга Парфенова, соучредитель Международной школы коучинга Up & Above

Ирина Петрова, декан факультета дополнительного профессионального образования Международного банковского института имени Анатолия Собчака

Сергей Федоров, директор Открытой школы бизнеса

Юрий Федотов, с мая 2022 года — первый заместитель директора Высшей школы менеджмента СПбГУ

Алексей Шматко, декан факультета международного промышленного менеджмента и коммуникаций БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова

Вальтер Шпальтенштейн, ректор университета Swissam

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