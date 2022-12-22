Бизнес-образование

1. Андерш Паалзов, президент Стокгольмской школы экономики в России
Андерш Паалзов
Фото: Стокгольмская Школа Экономики
2. Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП
3. Айгуль Кадырбаева, заместитель директора НИУ ВШЭ, директор Института дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
В голосовании также участвовали
Ирина Воронина, генеральный директор и управляющий партнер бизнес-школы AMI
Филипп Гузенюк, партнер Института коучинга Санкт-Петербурга
Яна Клементовичус, проректор по дополнительному профессиональному образованию, директор Института дополнительного профессионального образования — «Высшая экономическая школа» СПбГЭУ
Ольга Парфенова, соучредитель Международной школы коучинга Up & Above
Ирина Петрова, декан факультета дополнительного профессионального образования Международного банковского института имени Анатолия Собчака
Сергей Федоров, директор Открытой школы бизнеса
Юрий Федотов, с мая 2022 года — первый заместитель директора Высшей школы менеджмента СПбГУ
Алексей Шматко, декан факультета международного промышленного менеджмента и коммуникаций БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова
Вальтер Шпальтенштейн, ректор университета Swissam