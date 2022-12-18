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Коммерсантъ FM
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Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории

Около года для создания обновленного школьного учебника по истории потребуется рабочей группе, руководить которой будет Владимир Мединский, помощник президента России и экс-министр культуры. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Владимир Мединский

Владимир Мединский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Владимир Мединский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский, как руководитель рабочей группы по историческому просвещению»,— сообщил господин Кравцов ТАСС. Он уточнил, что учебник создается «не с нуля» и может быть завершен в течение года.

30 августа секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что в новом учебнике по истории России появятся главы о военной операции на Украине.

В начале 2013 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой по созданию единой линейки учебников по истории страны для учеников средней школы. Изучение истории по новым государственным стандартам началось в российских школах в 2016 году.

По данным ряда СМИ (в частности, признанной иностранным агентом «Медиазоны»), одобренные к использованию в учебных учреждениях пособия содержат пристрастную информацию о роли Украины в связанных с Россией исторических процессах.

Андрей Сапожников

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