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Коммерсантъ FM
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В Москве под тяжестью снега обрушилась крыша ярмарки выходного дня

На востоке Москвы, в Гольяново, из-за снега обрушилась крыша одного из павильонов ярмарки выходного дня. Фотографии инцидента выложило издание «Подъем», на них видны лежащие на земле металлические конструкции, а также прогнувшаяся белая крыша.

Инцидент произошел на Хабаровской улице, пострадавших в результате обрушения нет.

На Москву ночью обрушился снегопад, в столице выпало от 33 до 38 см осадков. Это — новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдался 31 см снежного покрова, сообщил ранее «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Мария Федотова

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