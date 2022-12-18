В Москве под тяжестью снега обрушилась крыша ярмарки выходного дня

На востоке Москвы, в Гольяново, из-за снега обрушилась крыша одного из павильонов ярмарки выходного дня. Фотографии инцидента выложило издание «Подъем», на них видны лежащие на земле металлические конструкции, а также прогнувшаяся белая крыша.

Инцидент произошел на Хабаровской улице, пострадавших в результате обрушения нет.

На Москву ночью обрушился снегопад, в столице выпало от 33 до 38 см осадков. Это — новый рекорд с 1989 года, тогда в столице наблюдался 31 см снежного покрова, сообщил ранее «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Мария Федотова