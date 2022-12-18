ЛДПР открыла офис в Грозном при участии Виктора Бута

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и освобожденный из американской колонии Виктор Бут открыли офис чеченского отделения партии в Грозном. Это вторая за сутки церемония открытия регионального учреждения ЛДПР с участием господина Бута.

Как передает «РИА Новости», в беседе с журналистами Виктор Бут отметил «развитие и прогресс» в Чечене. Леонид Слуцкий в ходе открытия офиса сказал, что «верный путь», на котором находится ЛДПР, доказывает продолжение подачи заявок на вступление в партию на фоне боевых действий на Украине.

Ранее Виктор Бут поучаствовал в открытии отделения ЛДПР в Луганской народной республике. Он вступил в партию 12 декабря 2022 года, спустя четыре дня после того, как был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и освобожден из тюрьмы в США. В 2012 году он был осужден американскими властями на 25 лет заключения по делу о поддержке терроризма и незаконной торговле оружием.

О партийной карьере Виктора Бута — в материале «Ъ» «С таким партбилетом — и на свободе».

Андрей Сапожников