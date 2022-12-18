Промышленники Краснодара с начала года получили 1,9 млрд рублей господдержки

Промышленники Краснодара за 11 месяцев 2022 года получили 1,9 млрд руб. господдержки в виде льготного финансирования и поручительств. Об этом сообщает администрация кубанской столицы.

По данным мэрии, с начала года региональным Фондом развития промышленности выдал займы 31 краснодарскому предприятию на 1,1 млрд руб.. Фонд выдает целевые займы промышленникам по льготным ставкам от 0,1% до 4% годовых сроком от 3 до 10 лет в объеме от 3 до 200 млн руб..

Фонд развития бизнеса Кубани в 2022 году выдал 49 промышленным предприятиям города поручительства на 592,8 млн руб.. Такие поручительства для получения кредитов и банковских гарантий предоставляются при недостаточности собственного залогового обеспечения.

Краевой Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего бизнеса выдал микрозаймы 34 предприятиям на 84,1 млн руб.. Эти микрозаймы выдаются в сумме до 5 млн руб. сроком до 3 лет, добавляется в релизе.

Михаил Волкодав

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