Папа римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

Папа римский Франциск в день своего рождения дал интервью испанской газете ABC. В нем она назвал конфликт на Украине «мировой войной». Кроме того, в интервью он рассказал, что несколько лет назад подписал документ об отречении в случае серьезной болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

«Я не вижу окончание конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война... В войну уже вовлечено несколько сторон. Она носит глобальный характер... Есть много интересов»,— заявил папа Франциск в беседе с журналистом ABC.

Как рассказал глава Католической церкви, он подписал документ об отречении по медицинским показаниям. В случае ухудшения здоровья он уйдет с поста главы Католической церкви. По словам Франциска, этот документ был подписан, когда государственным секретарем Святого Престола был Тарчизио Бертоне (с 2006 по 2013 год).

Анастасия Ларина