Дедушки на час

Россияне стали чаще интересоваться услугами аниматоров: с начала декабря число заказов новогодних поздравлений заметно превысило показатели 2021-го за аналогичный период. Так, на сервисе «Авито» программой с участием Деда Мороза и Снегурочки стали интересоваться на 54% чаще, на YouDo — на 17%. При этом средний чек на услуги артистов там снизился. Какие еще тренды появились на этом рынке? Расскажет Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Несмотря на то, что многие российские регионы в этом году отменили новогодние гуляния и салюты, приглашать домой артистов с накладной бородой никто не запрещал. Еще в ноябре спрос на их услуги оказался заметно выше прошлогоднего. На сервисе Profi показатель прибавил 30%, на YouDo — 12%, на «Авито» — все 150%. Клиенты стремились заранее забронировать самые востребованные даты, ведь к концу декабря цены вырастают в разы, рассказал Олег Щуров, который работает Дедом Морозом:

«Заказчики стали обращаться заблаговременно. Начиная с 20 декабря, стоимость услуг составит 10 тыс. руб. В саму новогоднюю ночь — уже 20 тыс. руб. Мы выезжаем со Снегурочкой, программа длится 40 минут, включая поздравление. На 31-е число у нас уже есть девять заказов. Это рекорд, например, в 2021-м их было пять».

А ведь за год расценки и так подросли. Частники подняли их на 20-30%, агентства — минимум на 10%. Всему виной костюмы, ведь их надо постоянно обновлять, а пошив заметно подорожал, поделилась менеджер по продажам компании «Королевство праздника» Екатерина Гурова. По ее словам, ожидается, что выручка по итогам 2022-го останется прежней, хотя изначально прогнозы были не столь оптимистичны:

«Бывало, спрос проседал в моменте на неделю-две на 40-50%. Но, по большому счету, все осталось на своих местах. В таком бизнесе нет стабильности: сегодня хорошо, завтра не очень, послезавтра опять все в порядке. Конечно, есть клиенты, которые просят скидку. Кроме того, есть ощущение, что люди соскучились по праздникам.

Раньше заказчики чаще интересовались простой анимационной программой, а в этом году спрашивают про квесты, фокусные представления и даже мастер-классы».

О запросе на интеллектуальные развлечения говорят и другие участники рынка. Например, в YouDo трендом этого года назвали англоговорящих Дедов Морозов. За услуги артистов, способных выговорить без запинки фразу «I live in Ustug the Great» придется переплатить на 10%. Такие запросы, как правило, поступают от родителей, недовольных уровнем преподавания языка в школе, отметила директор по пиар и маркетингу сервиса YouDo Евгения Арнаутова:

«Согласно статистике, каждый третий родитель не доволен качеством преподавания английского языка в школе. Мамы и папы создают ситуацию, в которой ребенок может похвастаться своими успехами и применить на практике новый навык.

Для семейных поздравлений оговариваются такие требования, как свой костюм, развлекательная программа, умение внезапно, ярко появиться.

Для корпоративных заказов требуется, чтобы у исполнителя была оформлена самозанятость, этот статус позволяет компаниям заключить с исполнителем договор на оказание разовой услуги. Сам артист по закону должен будет оплатить налог в размере 6%, а компания дополнительных расходов уже не понесет».

Организации при этом, как отмечают в event-агентствах, отказались от пышных корпоративов, но не от детских праздников. Многие под Новый год устраивают так называемый Family Day, когда сотрудники приходят в офис с семьей. Эта традиция осталась от иностранных компаний, покинувших Россию. При этом в случае некоторых корпораций «тихий» праздник вовсе не означает дешевый, отметил руководитель агентства Event Agency Republic Free Юрий Мирошников:

«Для примера одно из предприятий в сфере ритейла организует действо с поздравлениями на три-четыре часа. При этом аниматоры будут переходить из отдела в отдел. Такая программа стоит порядка 350 тыс. руб. Просто интермедия Дед Мороза и Снегурочки на даты до середины декабря обходились в 32 тыс. руб. Частные заказы тоже есть, там программы бывают разных форматов. Допустим, в одном коттеджном поселке для нескольких семей с детьми устраивается полноценная елка с представлением».

Между тем для тех, кто готов потратить на праздник для детей десятки или сотни тысяч рублей, опций осталось не так много, отмечают в консьерж-агентствах. В прошлом новогоднюю елку, к примеру, устраивал ювелирный бренд Cartier, приостановивший работу в России. Сейчас из вариантов можно рассмотреть билеты на балет «Щелкунчик» в ГАБТ, но их купить уже практически невозможно, а также на ледовые шоу от российских звезд шоу-бизнеса.

Если идти никуда не хочется, то можно, к примеру, заказать звонок Деду Морозу, такую опцию предлагает колонка с голосовым помощником Марусей. Ну и классика — письмо с пожеланиями на будущий год, которое отправится в Великий Устюг: в Москве еще в ноябре для этой цели открыли 58 почтовых ящиков в 41 парке.

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Елизавета Скобцова