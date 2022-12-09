«Щелкунчик» держит цену

Билеты на «Щелкунчика» у перекупщиков подешевели. Если в прошлом году попасть на спектакль в Большом театре они предлагали в среднем за 300 тыс. руб., то сейчас — за 180 тыс. руб. Речь идет о местах в партере. Исключением стали спектакли 31 декабря: за билет на них придется заплатить больше 200 тыс. руб., заметил “Ъ FM”. Это подтвердили и консьерж-сервисы. В свою очередь, в ГАБТ обещают, что 11 декабря устроят дополнительный день продаж. Почему билетов на известный балет не хватает из года в год? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

Первый показ «Щелкунчика» запланирован на 24 декабря, последний состоится 7 января. Официальная стоимость билетов выглядит сказочной — от 1,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Самая высокая цена — 20 тыс. руб. — на балет 31 декабря. Между тем у перекупщиков билеты в партер на предновогодний спектакль выше в 10 раз, а за 1 млн руб. они обещают выкупить для клиента ложу первого яруса.

В другие дни стоимость немного ниже, сообщили “Ъ FM” в одной из контор, занимающихся перепродажей билетов: «Партер обойдется в 150 тыс. руб. Если вы хотите, допустим, вариант чуть бюджетнее, то можно найти место в районе 75-80 тыс. руб. Речь идет о втором-третьем ярусе».

Продажи на спектакли в предпраздничные дни открываются еще в октябре. Но чтобы попасть на них, недостаточно просто приехать и отстоять очередь в кассы. Сначала придется ночью наведаться на Театральную площадь, чтобы получить заветный браслет с индивидуальным номером, без которого покупка невозможна. Еще нужно не забыть паспорт, ведь все билеты на «Щелкунчик» именные. Но их можно переоформить, рассказала Виктория, которая разместила на «Авито» объявление о продаже билетов на балет — за каждый из них она просит 33 тыс. руб.

«Место в первом ряду девятой ложи, прямо возле балкончика обошлось мне примерно в 10 тыс. руб. Нужно, чтобы я с родными и ваша семья с паспортами и всеми документами встретились у пятой кассы ГАБТ. Именно в ней можно переоформить билеты»,— рассказала Виктория.

Правда, в справочной службе Большого отрицают, что схема с обменом сработает. Учитывая, какой квест нужно пройти, неудивительно, что состоятельные зрители готовы переплатить — в первую очередь за удобство. Кроме того, несмотря на то, что многие россияне уехали за границу, спрос на «Щелкунчика» почти не снизился, подчеркнул управляющий партнер сервиса Konsierge Кирилл Левадный:

«Этот балет всегда пользуется большим спросом. Напрямую эти билеты купить крайне сложно. На рынке работают перекупщики, и мы стараемся наших клиентов напрямую с ними соединить. Проблем никогда не возникало.

На 30 декабря на вечернее представление место в партере, в 12-13 ряду, обойдется примерно в 80-90 тыс. руб.

Но могу сказать, что цены точно не выросли, а может быть, и даже где-то снизились».

Несколько лет назад ГАБТ оценивал свои потери от перекупщиков в €1 млн. Тогда же заработал так называемый закон о билетной мафии, а театру пришлось уменьшить квоты на бронь после замечаний от Счетной палаты. Как предполагал аудитор, такая схема создавала риски попадания билетов в руки спекулянтов.

Для борьбы с перекупщиками нужно еще и доработать законодательство, подчеркнул главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов: «"Щелкунчик" — это притча во языцех, конечно. Есть общественная традиция ходить на этот балет в декабре и водить на него детей. А если есть спрос, обеспеченный денежной массой, то обязательно найдутся люди, которые будут покупать и перепродавать билеты. Бороться с этим можно, только учитывая абсолютно все аспекты, то есть нужно знать, как строятся такие схемы».

Кстати, в этом году перекупщики фактически лишились бизнеса. Как сообщало издание РБК, за первые полгода продажи на их сервисах приблизились к нулю. Это произошло из-за того, что в Россию перестали ездить с концертами зарубежные звезды. Так что неудивительно, что все свои усилия спекулянты направили на театры.

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