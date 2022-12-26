Увлекательное прошлое

Анализируя последние дизайнерские коллекции, приходишь к выводу, что большинство творцов, будто сговорившись, обратили свой взор не в будущее, как это часто бывает в канун Нового года, а в прошлое. Мебельные бренды активно перевыпускают винтаж, в галереях гораздо большим спросом пользуется классический дизайн прошлого века, нежели современные модели. Молодые авторы в своих новаторских работах используют традиционные техники производства. Налицо повышенный интерес к культурному наследию древних цивилизаций.
Елена Кананыкина
Фото: Yan Yugai
Например, художник Джеймс Таррелл выпускает с Lalique для Paris+ Art Basel коллекционный флакон, вдохновившись формой египетской пирамиды. А Dior в декабре проводит модный показ в Гизе — столь зрелищного шоу на фоне древнейшего памятника архитектуры не припомнить. C чем связано такое увлечение древностями?
Есть мнение, что, опираясь на прошлое, гораздо проще строить будущее, особенно в период перемен. Будем считать, что пришло время оставить безрассудные эксперименты и обратиться к канонам. В истории и вправду можно найти множество увлекательных идей. И взять какие-то из них в следующий год.