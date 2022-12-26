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Коммерсантъ FM
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Увлекательное прошлое

Анализируя последние дизайнерские коллекции, приходишь к выводу, что большинство творцов, будто сговорившись, обратили свой взор не в будущее, как это часто бывает в канун Нового года, а в прошлое. Мебельные бренды активно перевыпускают винтаж, в галереях гораздо большим спросом пользуется классический дизайн прошлого века, нежели современные модели. Молодые авторы в своих новаторских работах используют традиционные техники производства. Налицо повышенный интерес к культурному наследию древних цивилизаций.

Елена Кананыкина

Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Например, художник Джеймс Таррелл выпускает с Lalique для Paris+ Art Basel коллекционный флакон, вдохновившись формой египетской пирамиды. А Dior в декабре проводит модный показ в Гизе — столь зрелищного шоу на фоне древнейшего памятника архитектуры не припомнить. C чем связано такое увлечение древностями?

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Новогодний декор в московской галерее 3L Store

Новогодний декор в московской галерее 3L Store

Фото: 3L Store

Сет-дизайн фешен-показа Dior Pre-Fall 2023 на фоне пирамид Гизы

Сет-дизайн фешен-показа Dior Pre-Fall 2023 на фоне пирамид Гизы

Фото: Dior

Елочная игрушка, Fendi

Елочная игрушка, Fendi

Фото: Fendi

Предметы современного и винтажного дизайна в парижской галерее Maison Rapin

Предметы современного и винтажного дизайна в парижской галерее Maison Rapin

Фото: Maison Rapin

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Новогодний декор в московской галерее 3L Store

Фото: 3L Store

Сет-дизайн фешен-показа Dior Pre-Fall 2023 на фоне пирамид Гизы

Фото: Dior

Елочная игрушка, Fendi

Фото: Fendi

Предметы современного и винтажного дизайна в парижской галерее Maison Rapin

Фото: Maison Rapin

Есть мнение, что, опираясь на прошлое, гораздо проще строить будущее, особенно в период перемен. Будем считать, что пришло время оставить безрассудные эксперименты и обратиться к канонам. В истории и вправду можно найти множество увлекательных идей. И взять какие-то из них в следующий год.

Выпускающий редактор Елена Кананыкина

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