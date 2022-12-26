Просто о высоком

Француз Пьер Шарпен, художник, известный своим пристрастием к минималистичным формам, выпустил совместную коллекцию с хрустальной мануфактурой Saint-Louis.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Пьер Шарпен

Фото: JP Mesguen Художник Пьер Шарпен

Фото: JP Mesguen

Бренд позиционирует линию Cadence как предназначенную для повседневного использования, хотя это может удивить — ведь речь идет о сотрудничестве королевской хрустальной мануфактуры, основанной Людовиком XV и существующей с 1767 года, и дизайнера, чьи произведения есть в собраниях Центра Помпиду и Музея декоративных искусств при Лувре. «Мы живем в такие времена, когда хочется пользоваться максимально простыми предметами, элегантными и эстетичными»,— говорит арт-директор фабрики Анн Ломм. В коллекцию из 29 предметов входят блюда, стаканы, бокалы, а также помимо посуды вазы, настольные и подвесные светильники. В основе дизайна — сочетание частых горизонтальных и вертикальных граней, четкие ритмичные линии: горизонтальные — на стаканах, бокалах и графинах, вертикальные — на светильниках. Шарпен рассказывал, что, работая, он ориентировался на стиль Венского Сецессиона и группы «Мемфис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посуда из коллекции Cadence от хрустальной мануфактуры Saint-Louis

Фото: Saint-Louis Посуда из коллекции Cadence от хрустальной мануфактуры Saint-Louis

Фото: Saint-Louis

Изделия достаточно тяжелые, чтобы «не казаться пугающе хрупкими», и подходящие для частого использования. У бокалов для вина короткие и объемные ножки. В настольных и подвесных светильниках используется необычное сочетание хрусталя и бумажных абажуров, дающих мягкий рассеянный свет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посуда из коллекции Cadence от хрустальной мануфактуры Saint-Louis

Фото: Saint-Louis Посуда из коллекции Cadence от хрустальной мануфактуры Saint-Louis

Фото: Saint-Louis

Это не первый опыт сотрудничества Saint-Louis с Шарпеном. Представители фабрики говорят, что обратились к дизайнеру вновь, поскольку ценят его умение находить баланс между высоким дизайном и практичностью. «Для меня идеи обычно имеют приоритет над материалом,— признается Шарпен,— но мое сотрудничество с Saint-Louis было и остается исключением из этого правила: невозможно игнорировать природу хрусталя, традиции и технологии его производства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посуда из коллекции Cadence от хрустальной мануфактуры Saint-Louis

Фото: Saint-Louis Посуда из коллекции Cadence от хрустальной мануфактуры Saint-Louis

Фото: Saint-Louis

Шарпен и Saint-Louis работали над коллекцией три года. Нужно было понять, как совместить простой дизайн со старинными технологиями изготовления изделий из хрусталя. Каждый предмет выдувается, ограняется, гравируется и декорируется вручную, техники передаются от мастера к мастеру из поколения в поколение. «Мануфактуры, мастерские, где работают руками,— места, рождающие эмоции,— говорит Шарпен.— Рисуя эскизы, я думал о местном пейзаже, во многом сформированном старинным хрустальным производством, о его живом наследии и тамошней деревенской жизни. Ей присуща, с одной стороны, аскетичная строгость, с другой — поэтичность. Я стремился отразить это в коллекции».

Антонина Плахина