«РИА Новости»: в Москве избили замруководителя департамента ЖКХ

Столичная полиция проводит проверку после обращения мужчины с заявлением об избиении в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. Речь идет о заместителе руководителя департамента ЖКХ Москвы Павле Калтурине, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в УВД Китай-город обратился с заявлением гражданин 1990 г. р., который сообщил, что сегодня в 0:05 к нему подошел неизвестный и без какого-либо предупреждения нанес несколько ударов рукой в область лица, после чего с места скрылся»,— сообщила пресс-служба ГУ МВД. Нападавшего ищут.

Инцидент произошел, когда чиновник вышел из здания департамента в Богоявленском переулке, ранее сообщал Telegram-канал 112.

Согласно данным сайта «Мос.ру», господин Калтурин родился 13 октября 1990 года в Москве. В департаменте он среди прочего курирует формирование бюджета, а также обеспечение финансовыми ресурсами расходов бюджета по департаменту и подведомственным организациям. Замглавы департамента Павел Калтурин назначен в 2018 году.

Мария Федотова