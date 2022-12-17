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Батальон мобилизованных из Прикамья отправлен в зону СВО

Фото: правительство Пермского края

Фото: правительство Пермского края

Из учебного центра в Тюмени в зону проведения специальной военной операции отправилась группа мобилизованных из Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы администрации губернатора и правительства Прикамья. В тюменской учебной части бойцы проходили боевое слаживание и подготовку на протяжении 2,5 месяцев. Проводить мобилизованных приехал куратор регионального центра помощи семьям участников СВО Константин Строгий. Отправка еще одного батальона бойцов запланирована на завтра, 18 декабря. Еще три учебно-воинских группы из мобилизованных прикамцев продолжают спецподготовку.

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