Батальон мобилизованных из Прикамья отправлен в зону СВО

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Из учебного центра в Тюмени в зону проведения специальной военной операции отправилась группа мобилизованных из Пермского края. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы администрации губернатора и правительства Прикамья. В тюменской учебной части бойцы проходили боевое слаживание и подготовку на протяжении 2,5 месяцев. Проводить мобилизованных приехал куратор регионального центра помощи семьям участников СВО Константин Строгий. Отправка еще одного батальона бойцов запланирована на завтра, 18 декабря. Еще три учебно-воинских группы из мобилизованных прикамцев продолжают спецподготовку.