Инвестбум уперся в перепроектирование

Возобновление в декабре после полугодовой остановки работы ключевого для правительства механизма стимулирования инвестиционной активности — соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — показало, что практически все проекты придется корректировать под влиянием санкций. В ВЭБе признают, что изначально все заявки инвесторов получили отрицательное заключение по техническим причинам и теперь дорабатываются. Сами инвесторы отмечают две «санкционные» проблемы СЗПК: риски разрыва соглашений из-за несоблюдения сроков реализации обновленных проектов, а также рост их стоимости по сравнению с первоначальной. Минэкономики не все опасения разделяет, но готово обсуждать технические корректировки СЗПК, дискуссии же о новых льготах предлагается поставить на паузу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перезапуск обновленного механизма СЗПК в декабре обнаружил проблемы, с которыми столкнулись инвесторы из-за длительной паузы в работе механизма и введенных за это время санкций, показала прошедшая в РСПП конференция «СЗПК 2.0: перезагрузка инвестрежима». СЗПК, напомним, является ключевым механизмом повышения инвестиционной активности в РФ — за счет возможностей инвесторам стабилизировать условия ведения предпринимательской деятельности и компенсировать часть затрат на реализацию проекта. Власти рассчитывали таким образом запустить инвестбум, но механизм проработал лишь с декабря 2020 года по апрель 2021-го — за это время удалось заключить 36 соглашений. С тех пор режим заметно переработан: у инвесторов появились возможности привлекать заемное финансирование, у регионов и ВЭБа –— давать отрицательные заключения на проекты (см. “Ъ” от 16 мая).

Как сообщил главный управляющий директор ВЭБа Георгий Чиков, практически все замороженные соглашения при возвращении к рассмотрению проектов СЗПК получили отрицательные заключения госкорпорации. В ВЭБе “Ъ” подтвердили, что изначально ко всем проектам были сформулированы замечания: «Это как раз те аспекты, на которые предлагалось обратить внимание в рамках выступления в РСПП: корректное структурирование проекта, комплектность, внимательное отношение к техническим аспектам в оформлении и подаче документов»,— объясняют там. Часть проектов уже повторно рассматривается после исправления замечаний, говорят в госкорпорации.

Корректировка инвестпроектов во многом связана с санкциями — из-за них инвесторы потеряли доступ к иностранному оборудованию и технологиям, необходимым для их реализации. В результате часть инвесторов не стала дожидаться возобновления СЗПК и запустила проекты без заключения соглашений, опасаясь расширения режима ограничений и отсутствия отечественных аналогов. Однако наличие последних не снимает риски разрыва соглашений — изменение проектов и переход на новое оборудование сопряжены с удлинением сроков их реализации.

Пример с перепроектированием технологии обогащения с зарубежной на российскую привел гендиректор «Интергео» Лев Кузнецов. По его словам, компании потребовался год на поиск российского владельца технологии и еще год — на внесение изменений в проектную документацию. «Два года за счет санкций съедаются: 80% европейских поставщиков отказались от сотрудничества»,— отметил он. В свою очередь, президент ОМК Наталья Еремина сообщила о возможном изменении стоимости проектов при ценовом аудите по сравнению с запланированными изначально расходами. В компании рассчитывают на появление прозрачного алгоритма возмещения затрат при изменениях — проблема удорожания проектов также станет массовой из-за санкций.

Впрочем, не все компании столкнулись с указанными проблемами. В «Фосагро» (одна из первых заключила соглашение) рассказывают, что находятся уже на завершающей стадии проекта по СЗПК. «У нас по Волховскому проекту такой критичности нет, объекты обеспечивающей инфраструктуры построены, последний объект основных производств — в стадии пусконаладки. По физическим объемам и стоимости строительства проект по СЗПК можно оценить в 90%»,— говорят в компании.

Курирующий работу с СЗПК замглавы Минэкономики Мурат Керефов напомнил, что если предусмотренные соглашением вложения не сделаны, то оно должно быть расторгнуто, но пообещал обсудить с инвесторами проблемы удлинения сроков и пересмотра стоимости дополнительно. В целом технические правки механизма СЗПК в Минэкономики допускают, рассчитывать же на новые льготы инвесторам не стоит. В ведомстве хотят сначала «обкатать» СЗПК версии 2.0. Основательные правки обещаны в части публичной инициативы — возможности региона в рамках СЗПК выходить на рынок с предложением о проекте и проводить конкурс среди инвесторов.

Диана Галиева