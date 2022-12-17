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Коммерсантъ FM
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В Telegram распространяется рассылка о «подарке» от взломанных аккаунтов

Пользователи Telegram получают сообщения от своих контактов с предложением получить якобы подаренный им доступ к подписке Telegram Premium. Такие сообщения, разосланные без ведома отправителей, получили двое корреспондентов «Ъ». Посредством рассылки идет взлом аккаунтов, утверждает Telegram-канал «Новости Москвы».

Подписка Telegram Premium дает возможность пользоваться дополнительными функциями мессенджера. Ее покупка напрямую через Telegram в России затруднена из-за ухода из страны международных платежных систем. Бот @PremiumBot, позволяющий оплачивать подписку из России, позволяет дарить подписки другим пользователям, но только при наличии у донора собственной подписки. Отметим, что @PremiumBot не принадлежит администрации Telegram; «Медиазона» (объявлена в РФ иностранным агентом) связывала процесс обработки платежей посредством популярных в России ботов со структурами предпринимателя Дмитрия Еремеева.

Юрий Литвиненко

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