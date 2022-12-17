К сочинскому микрорайону Министерские озера проложат новую систему магистральных водоводов

Из-за высокой аварийности сетей и регулярных проблем с подачей воды в мкр Министерские озера МУП Сочи «Водоканал» намерен построить новый водовод. Он будет запитываться с водозаборных сооружений на реке Сочи, сообщает телеканал «Сочи 24».

На сегодняшний день обеспечение водой жилого комплекса ведется по двум трубопроводам диаметром 300 мм, которые идут от водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлерском районе. «Ситуация будет кардинально изменена после прокладки новой системы магистральных водоводов с подачей ресурса с водозаборных сооружений на реке Сочи. В результате система будет закольцована, вода будет поставляться от двух независимых источников, расположенных в Адлере и центре Сочи»,— пояснили телеканалу в пресс-службе муниципального предприятия.

Уточняется, что для техприсоединения ЖК «Горный» к действующим сетям будут построены два дополнительных резервуара питьевой воды общим объемом около 1 тыс. куб. м. Также в планах реконструкция двух водопроводных насосных станций «Курортология» и «Бытха» с увеличением их производительности.

14 декабря в мкр Министерские озера была устранена крупная авария на водопроводе, возникшая из-за нарушений со стороны строителей при возведении коммуникаций. Сотрудники организации ликвидировали два крупных порыва, которые произошли на разных участках магистрального водовода.

Андрей Ульченко

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