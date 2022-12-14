В Сочи в микрорайоне Министерские озера устранили крупную аварию на водопроводе

В Хостинском районе Сочи в микрорайоне Министерские озера специалисты водоканала устранили аварию, образовавшуюся из-за нарушений строителей при возведении коммуникаций. Об этом сообщили в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Сотрудники организации устранили два крупных прорыва, которые произошли на разных участках магистрального водовода диаметром 335 мм на улице Следопытов. Аварийные бригады демонтировали поврежденную сеть и проложили около 3,5 м новых труб.

Ночью началось наполнение системы водоснабжения. Стабилизировать подачу ресурса окончательно планировали к утру 14 декабря.

Татьяна Ручкина

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