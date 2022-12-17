Роспотребнадзор заявил о непростой ситуации по менингококковой инфекции среди мигрантов в Москве

В Москве отмечается непростая ситуация по менингококковой инфекции, болеют в основном мигранты, заявила главный санитарный врач по городу Елена Андреева. По ее словам, заболеваемость растет с лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Андреева

Фото: ruspekh.ru Елена Андреева

Фото: ruspekh.ru

Госпожа Андреева рассказала, что власти направили вакцину из госрезерва, и сейчас специалисты первичного звена с выездными бригадами вакцинируют мигрантов. Санитарный врач отметила, что складывается «очень тяжелая клиническая картина, летальные исходы, контагиозная инфекция».

«У нас непростая ситуация в городе по менингококковой инфекции, у нас болеют мигранты, в основном, потому что мигранты приезжают в Москву абсолютно "чистые" с точки зрения иммунитета, и поэтому болеют они. Мы сегодня тоже отработали весь блок подготовки к тому, чтобы город не накрыла менингококковая инфекция»,— рассказала Елена Андреева на форуме «Моя поликлиника» (цитата по «РИА Новости»).

Согласно презентации к ее выступлению, за десять месяцев 2022 года среди трудовых мигрантов выявили 32 очага заболевания. Общее количество контактных — 10 682, привиты уже 8868.

Федеральное медико-биологическое агентство в августе сообщило, что разрабатывает вакцины против менингококковой и пневмококковой инфекций. Ожидается, что они будут доступны с 2025 года. Утверждается, что препараты уникальны для российского рынка, а аналогов вакцины против пневмококковой инфекции нет в мире.

Лаура Кеффер