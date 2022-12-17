Челябинский депутат Госдумы Максим Гулин и автозавод «Урал» попали под санкции Евросоюза

В девятый пакет санкций Евросоюза включили АО «Автозавод „Урал“» (Миасс, Челябинская область) и депутата Госдумы от Челябинской области и партии «Новые люди» Максима Гулина. Документ, опубликованный в официальном журнале ЕС, вступил в силу.

Девятый пакет санкций ввит ограничения против ряда банков, российских вооруженных сил, ВМФ, ВКС и сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба ВС, политический партий – ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», российских телеканалов – НТВ, «Россия-1», РЕН ТВ и «Первого канала», а также ряд предприятий. Среди физлиц, попавших под ограничения, депутаты Госдумы, сенаторы, главы регионов, судьи Конституционного суда, а также телеведущие, артисты и режиссеры.

Санкции, в том числе включают в себя запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией, запрет на оказание услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований. Евросоюз приостанавливает действие лицензий на вещание российских телеканалов, включенных в девятый пакет.