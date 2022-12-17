МИД РФ считает преждевременной планируемую наземную операцию Турции в Сирии

Планируемая Турцией в Сирии наземная операция может привести к дальнейшей эскалации, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Он считает планы Анкары преждевременным шагом.

В интервью ТАСС господин Пилипсон сказал, что российская сторона с пониманием относится «к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ». Но при этом Москва убеждена, что нужно неукоснительно соблюдать «территориальную целостность, независимость и суверенитет сирийского государства».

«В целом считаем, что такая операция является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние»,— подчеркнул Юрий Пилипсон.

Турция проводит операцию «Коготь-меч» для борьбы с членами Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. Операция была начата в ответ на теракт в центре Стамбула, вину за который Анкара возлагает на курдские организации. Сирийские курды говорили, что среди жертв есть мирное население. К середине декабря турецкие военные убили более 300 предполагаемых террористов.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Анкаре мешают оперировать».

Лаура Кеффер