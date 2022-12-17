Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ считает преждевременной планируемую наземную операцию Турции в Сирии

Планируемая Турцией в Сирии наземная операция может привести к дальнейшей эскалации, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Он считает планы Анкары преждевременным шагом.

В интервью ТАСС господин Пилипсон сказал, что российская сторона с пониманием относится «к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ». Но при этом Москва убеждена, что нужно неукоснительно соблюдать «территориальную целостность, независимость и суверенитет сирийского государства».

«В целом считаем, что такая операция является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние»,— подчеркнул Юрий Пилипсон.

Турция проводит операцию «Коготь-меч» для борьбы с членами Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. Операция была начата в ответ на теракт в центре Стамбула, вину за который Анкара возлагает на курдские организации. Сирийские курды говорили, что среди жертв есть мирное население. К середине декабря турецкие военные убили более 300 предполагаемых террористов.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Анкаре мешают оперировать».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...