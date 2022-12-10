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Коммерсантъ FM
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Турецкие военные убили более 360 террористов на севере Ирака и Сирии

Армия Турции ликвидировала в Ираке и Сирии 364 террориста в ходе операции «Коготь-меч». Об этом рассказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления в парламенте, где прошло обсуждение бюджета ведомства.

Министр заявил, что были обстреляны «множество укрытий, бункеров, пещер, тоннелей, складов и так называемых штабов» членов Рабочей партии Курдистана (РПК). «Вооруженные силы Турции приняли и будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей страны»,— пообещал он (цитата по Milliyet).

Анкара считает РПК террористической организацией. Операция «Коготь-меч» была начата в ответ на теракт в центре Стамбула, вину за который Турция возлагает на курдские организации. Сирийские курды говорили, что среди жертв есть мирное население. Они просили помощи у Вашингтона, чтобы предотвратить турецкую военную операцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Анкаре мешают оперировать».

Лаура Кеффер

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