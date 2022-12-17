Свердловской области выделили более 32 млн рублей на замену старых лифтов

Свердловской области выделили 32,1 млн руб. на замену 44 лифтов в четырех многоквартирных домах Екатеринбурга. По данным департамента информационной политики региона, Фонд содействия реформированию ЖКХ России одобрил заявку региона на финансирование программы по замене лифтов в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Нам одобрили дополнительную заявку как региону, который в российских лидерах по замене лифтов, отслуживших свой срок эксплуатации – 25 лет. Я напомню, что президентом была поставлена задача – заменить все старое лифтовое оборудование к 2025 году. Мы эту программу выполнили досрочно», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В этому году в области заменили 378 лифтов в 109 домах. В 2023 году на данные работы предусмотрено более 400 млн руб. Планируется заменить около 300 лифтов. Всего в регионе с 2016 года заменили более 4 тыс. лифтов.

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