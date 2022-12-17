Свердловский сенатор Виктор Шептий попал под санкции ЕС

Сенатор Совета Федерации от Свердловской области Виктор Шептий попал в санкционный список Евросоюза. Девятый пакет санкций против России был опубликован ЕС накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в документе, господин Шептий «ратифицировал четыре договора между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области и их допуск в состав РФ. Следовательно, он поддерживал и реализовывал действия и политику, которые подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Всего в санкционный список внесено 168 российских компаний и предприятий, 40 депутатов Госдумы, всех судей Конституционного суда России, 44 члена Совета Федерации. Также ЕС внес исключения, допускающие разморозку активов физических лиц, которые до введения санкций занимались международной торговлей продовольствием и сельхозтоварами.

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