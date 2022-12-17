«РИА Новости»: армии переданы разведкомплексы «Пенициллин» для использования в военной операции

Вооруженные силы РФ получили комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин», сообщил источник «РИА Новости». По его словам, их планируют «использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы».

Источник российского госагентства утверждает, что комплексы «эффективно засекают позиции артиллерии войск Украины и передают координаты для их оперативного уничтожения».

Первая партия комплексов «Пенициллин» поступила на вооружение РФ в конце 2020 года. Они способны фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов и выдавать координаты орудия противника. Источник «РИА Новости» сообщал, что «Пенициллин» уже применялся в ходе военной операции на Украине и показал эффективность.

Леонид Уварчев