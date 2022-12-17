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Коммерсантъ FM
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«Российское движение детей и молодежи» и «Пионеры» возглавили голосование за название движения

Новое российское движение детей и молодежи провело онлайн-голосование о своем названии. Первое место заняло «Российское движение детей и молодежи», за которое проголосовали 17,51% участников. «Пионеры» уступили лидеру меньше 0,3%. Решение будут принимать делегаты первого съезда 18 декабря.

Лидеры голосования:

  1. «Российское движение детей и молодежи» — 17,51%;
  2. «Пионеры» — 17,23%;
  3. «Движение им. Гагарина» — 17,14%;
  4. «Новое поколение» — 16,88%;
  5. «Большая перемена» — 16,82%;
  6. «Юность» — 5,01%;
  7. «Будущее России» — 4,26%;
  8. «Патриоты» — 2,61%;
  9. «Юная Россия» — 1,48%;
  10. «Движение школьников и молодежи» — 1,06%.

Голосование проводилось с 18 ноября. За три недели в нем приняли участие 115 тыс. человек.

Законопроект о создании РДДМ был внесен в Госдуму представителями всех фракций 19 мая, в день 100-летнего юбилея советской пионерии. Среди целей движения были названы содействие развитию госполитики в интересах детей, участие в их воспитании, создание возможностей для их всестороннего развития и подготовка к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных ценностей, традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры». Документ был одобрен Госдумой, Советом федерации и президентом Владимиром Путиным.

О руководителе РДДМ — в материале «Ъ» «Воспитатель со стажем».

Леонид Уварчев

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