В Татарстане количество субъектов МСП за год увеличилось на 4%

В Татарстане по состоянию на 10 декабря 2022 года в реестре Федеральной налоговой службы по зарегистрировано 165 тыс. 236 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Это на 6 тыс. 199, или на 3,9% больше, чем на ту же дату в 2021 году.

Количество МСП сейчас превышает показатели всех последних лет, отметил бизнес-омбудсмен. По его словам рост произошел в основном за счет появления новых индивидуальных предпринимателей.

Фарид Абдулганиев связывает активизацию в сфере микробизнеса с развитием «инфраструктуры поддержки МСП и новых, четко направленных на конкретные сферы бизнеса мер поддержки».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"