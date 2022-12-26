Детальный разбор

Римский модный дом Fendi выпустил коллекцию аксессуаров для дома — как раз к выставке современного искусства Art Basel Miami, которая прошла в декабре. Линия Home Decor & Lifestyle, вышедшая под творческим руководством Сильвии Вентурини Фенди, включает все необходимое для создания уюта, изысканной сервировки и атмосферы праздника — от фарфоровых сервизов до ароматических свечей и настольных игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поднос из кожи Фото: Fendi Набор для приготовления коктейлей. Подставка с инкрустацией Pequin Фото: Fendi Коробка из кожи, крышка c золотым узором O’Lock Фото: Fendi Хрустальный бокал, дизайн Сильвии Вентурини и Анны Фенди Фото: Fendi Следующая фотография 1 / 4 Поднос из кожи Фото: Fendi Набор для приготовления коктейлей. Подставка с инкрустацией Pequin Фото: Fendi Коробка из кожи, крышка c золотым узором O’Lock Фото: Fendi Хрустальный бокал, дизайн Сильвии Вентурини и Анны Фенди Фото: Fendi

Логотипы Fendi, без которых не обходится ни одна коллекция бренда, присутствуют и на вещах из новой домашней линии. O’Lock и Fendi Roma — два знаковых символа дома — украшают обеденные и чайные сервизы, шкатулки, подносы, подсвечники, кожаные коробки и другие аксессуары, предлагая новую графическую интерпретацию ДНК дома. А знаменитый мотив Pequin нашел отражение в инкрустации из натурального дерева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тарелочки для мелочей, лиможский фарфор Фото: Fendi Набор для игры в «крестики-нолики» Фото: Fendi Тарелки Art de la Table, лиможский фарфор, принт Fendi O’Lock Фото: Fendi Хрустальный бокал, дизайн Сильвии Вентурини и Анны Фенди Фото: Fendi Следующая фотография 1 / 4 Тарелочки для мелочей, лиможский фарфор Фото: Fendi Набор для игры в «крестики-нолики» Фото: Fendi Тарелки Art de la Table, лиможский фарфор, принт Fendi O’Lock Фото: Fendi Хрустальный бокал, дизайн Сильвии Вентурини и Анны Фенди Фото: Fendi

Но дело не только в фирменном декоре, руку мастеров Fendi можно узнать по высочайшему качеству ремесленного искусства, которым известен бренд. Все материалы тщательно отобраны: кожа наппа, кашемир, лиможский фарфор. Хрустальные бокалы, напоминающие песочные часы, составлены из двух конусов: черного снизу и прозрачного сверху. Над их дизайном Сильвия Вентурини Фенди работала вместе с матерью, Анной Фенди (создательницей первой интерьерной линии Fendi Casa в 1987 году), которая черпала вдохновение в предметах из своей частной коллекции. Эти бокалы идеально дополнят фарфоровую посуду Art de la Table и станут ключевым элементом как праздничной, так и повседневной сервировки. Домашний текстиль из кашемира с логотипом FF бежево-шоколадных оттенков, большой выбор настольных игр, от нардов до домино,— все эти предметы призваны организовать идеальный домашний досуг в стиле Fendi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мужская сумка Peekaboo ISeeU Mini Фото: Fendi Мужская сумка Peekaboo ISeeU Medium Фото: Fendi Мужская сумка Peekaboo ISeeU Mini. Регулируемый плечевой ремень с логотипом O’Lock Фото: Fendi Мужская сумка Peekaboo ISeeU Medium Фото: Fendi Следующая фотография 1 / 4 Мужская сумка Peekaboo ISeeU Mini Фото: Fendi Мужская сумка Peekaboo ISeeU Medium Фото: Fendi Мужская сумка Peekaboo ISeeU Mini. Регулируемый плечевой ремень с логотипом O’Lock Фото: Fendi Мужская сумка Peekaboo ISeeU Medium Фото: Fendi

К зимнему сезону марка обновила и свои фешен-аксессуары, выпустив капсульную коллекцию сумок Peekaboo. Появившись в 2008 году, эта сумка благодаря универсальной лаконичной трапециевидной форме сразу стала популярной и с тех пор каждый сезон выходит в новых расцветках и версиях.

В капсульной коллекции Fendi предлагает новый взгляд на фирменную макрострочку Selleria. Первоначально задуманная как базовая сумка для женщин, Peekaboo давно стала аксессуаром для мужчин благодаря увеличенным по сравнению с дамскими версиями размерам и форме, напоминающей классический портфель. Мужские сумки Peekaboo ISeeU Medium и Mini, сшитые из фирменной рельефной «римской» кожи Cuoio Romano оттенков асфальта и карамели, строги и функциональны. Регулируемый ремень позволяет носить сумку как в руке, так и на плече. Ну и конечно, он снабжен логотипом O’Lock.

Татьяна Парфенова