Roketsan провели испытания новой сверхзвуковой ракеты для Bayraktar

Новая ракета класса «воздух-земля» TRG-230-IHA для турецкого беспилотника Bayraktar Akinci в ходе сегодняшних испытаний «точным попаданием» поразила цель на расстоянии более 100 км. Об этом сообщила компания-разработчик боеприпаса Roketsan.

«Мы продолжаем выходить за рамки наших национальных инженерных возможностей!»— говорится в публикации Roketsan в Twitter. Как поясняет агентство Anadolu, это первые в Турции испытания баллистической сверхзвуковой ракеты «воздух-земля». Эффективная дальность TRG-230-IHA составляет от 20 до 150 км.

Ранее также был анонсирован запуск производства истребителя-беспилотника Bayraktar Kizilelma компании Baykar. В августе она также открыла подразделение на Украине и объявила о подготовке к строительству завода в стране.

Андрей Сапожников